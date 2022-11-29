Польський прем'єр виступив проти передачі Україні ЗРК Patriot, придбаних у США

У Польщі прокоментували можливу передачу Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot. Їх Варшава придбала у США для захисту свого повітряного простору.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що не підтримує пропозицію передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot.

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Що відомо про позицію Польщі

Зазначимо, що після засідання уряду Польщі 29 листопада Моравецького спитали, чи не варто встановити польські комплекси Patriot в Україні, оскільки вони будуть більш ефективними для оборони Польщі там.

Він же відповів, що зенітно-ракетні комплекси Patriot використають для захисту Польщі.

Наші комплекси Patriot, які надійдуть до нас, сподіваюсь, незабаром, однозначно будуть використовуватися для захисту польського неба, тому що ми маємо лише перші батареї, які надходять до нас. Німці або інші наші союзники вже мають ці батареї, і будьмо чесними, що сьогодні під загрозою радше польське небо, а не німецьке,

– сказав Моравецький.

У прем’єра Польщі також запитали, чому він не підтримує розміщення польських Patriot в Україні, тоді як пропонує, щоб це зробила Німеччина. Моравецький наголосив, що "зараз не найкращий час для розмов про Patriot, які ще не прибули до Польщі".

Коли вони прибудуть, ми будемо ухвалювати рішення разом із президентом, міністром оборони про їхню детальну дислокацію,

– додав Моравецький.

Що цьому передувало

Після інциденту у Пшеводуві, коли внаслідок падіння ракети загинули двоє людей, міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт запропонувала надати Польщі системи Patriot та винищувачі Eurofighter, які охоронятимуть польський повітряний простір.

Однак лідер польської владної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що для безпеки Польщі було б краще, якби Німеччина запропонувала системи протиповітряної оборони Patriot не їй, а Україні.

У Берліні спершу категорично відмовили, однак згодом почали розглядати цю пропозицію. Наразі обговорення досі тривають.

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