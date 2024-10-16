Прем'єр Словаччини Фіцо вважає, що війну в Україні можна закінчити найближчим часом
Джерело:Reuters
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що війна Росії проти України може завершитися вже в короткостроковій перспективі.
Про це повідомляють журналісти Reuters з посиланням на словацьке агентство TARS. Свою заяву Фіцо зробив на засіданні парламентського комітету в справах Європи перед від'їздом на саміт Європейського Союзу.
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Фіцо висловився про закінчення війни
Роберт Фіцо вважає, що війна в Україні закінчиться найближчим часом.
Ймовірність припинення війни в Україні в короткостроковій перспективі є дуже високою,
– заявив прем'єр Словаччини.
Словацький політик пояснив свою думку тим, що останнім часом у публічному просторі почало обговорюватися питання щодо запрошення України в НАТО. Фіцо вважає, що це запрошення не буде "безкоштовним".
До слова, раніше стало відомо, що Володимир Зеленський представить План перемоги України у Європейській раді 17 жовтня. Цей план має на меті закінчення війни до кінця наступного року та містить таємні додатки для партнерів.