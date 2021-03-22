Прем'єр Словаччини, який "віддавав Росії Закарпаття", погодився на відставку

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Через скандал з закупівлею російської вакцини "Супутник V" прем'єр Словаччини Ігор Матович заявив, що готовий піти у відставку. Раніше він втрапив у скандал через жарт про те, що в обмін на вакцини "пообіцяв віддати Росії Закарпаття".