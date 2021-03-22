Прем'єр Словаччини, який "віддавав Росії Закарпаття", погодився на відставку

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Через скандал з закупівлею російської вакцини "Супутник V" прем'єр Словаччини Ігор Матович заявив, що готовий піти у відставку. Раніше він втрапив у скандал через жарт про те, що в обмін на вакцини "пообіцяв віддати Росії Закарпаття".

Джерело:

Deutsche Welle

Ігор Матович вважає, що його відставка допоможе зберегти правлячу коаліцію. Він також вбачає потребу відставки міністрів економіки та юстиції.

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Сам словацький прем'єр заявив, що готовий піти з займаної нині посади, але при цьому залишитися в уряді – вже на новій посаді.

Політична криза в Словаччині: коротко

  • Криза виникла саме через дії Ігоря Матовича, який без узгодження з партнерами домовився з Росією про поставки вакцини "Супутник V". При цьому вона досі не сертифікована в Євросоюзі.
  • Внаслідок такої самодільності в правлячій коаліції Словаччини виникли розбіжності, а сама коаліція опинилася під загрозою.
  • Щоб врегулювати ситуацію, 12 березня подав у відставку міністр охорони здоров'я Марек Крайчі. Та цього колегам по коаліції виявилося замало.
  • Тож вони пригрозили Ігорю Матовичу покинути уряд у разі, якщо він до 24 березня не піде у відставку.

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