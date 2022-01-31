Прем'єр Великої Британії Джонсон підтвердив свій візит до України

Борис Джонсон у вівторок, 1 лютого, приїде до України з офіційним візитом. Його супроводжуватиме міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс.

Британський прем'єр відвідає українську державу, аби посилити дипломатичний поштовх для врегулювання кризи, що наростає. Політик також проведе перемовини з Володимиром Зеленським.

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Варто зазначити, що до України 1 лютого також завітає й глава уряду Польщі Матеуш Моравецький.

Ймовірно, дати офіційних візитів британського та польського прем'єрів співпали через те, що вони планують підписати декларацію про альянс між Україною, Великою Британією та Польщею.

Позиція Британії щодо агресії Росії

ЗМІ повідомляли, що Велика Британія направила в Україну 30 військових з елітних підрозділів.

У британськогому МЗС порівнювали можливий наступ Росії на Україну з радянським вторгненням в Афганістан. Дипломати кажуть, що атака може призвести до великих втрат.

Окрім цього, у Міноборони Великої Британії поінформували, що Лондон готовий збільшити військову допомогу Києву. Відтак, передусім мовиться про постачання озброєння.

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