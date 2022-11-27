"Ми віримо у свободу", – прем'єр Великої Британії опублікував відеоролик на підтримку України

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак опублікував відеоролик, присвячений підтримці нашої держави у боротьбі з російським агресором.

Ріші Сунак поширив у соцмережах ролик на підтримку України. Високопосадовець зазначив: "Ми віримо у свободу". До речі, це відео озвучували українці. Детальніше розповідає 24 канал.

До речі 120 гармат, навчання та зимове обладнання: Сунак пообіцяв допомагати Україні до перемоги

Сунак опублікував відео на знак підтримки нашої держави

На оприлюднених кадрах зруйновані окупантами будинки, черги людей на вокзалі, а ще відео з укриття, де мати бавить дітину. Також – візит Ріші Сунака до України та зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

"Я вірю у свободу. Я вважаю, що ми повинні відстоювати основні права, які такі важливі для всіх нас. За наш суверенітет, за наше самовизначення та за основи стабільного міжнародного ладу, за відновлення якого всі ми боремося", – йдеться у відеоролику.

Також автори наголошують, що українському народу загрожують бомбардування та відключення електроенергії. На щастя, друзі допоможуть пройти ці випробування. Зокрема, Велика Британія – один з найстійкіших союзників.

Ми знаємо, що вони ніколи не підведуть нас, поки ми боремося за перемогу у цій війні. З вашою допомогою ми забезпечимо собі волю. Разом ми ніколи не відступимо, разом ми будемо сильними, разом ми захистимо Україну і ті свободи, які ми всі так цінуємо,

– наголосили автори відеоролика.

Ролик "Ми віримо у свободу": дивіться відео

Як Велика Британія допомагає Україні: останні новини

Велика Британія передасть нам ракети Brimstone 2. Це 27 листопада підтвердили у Міноборони держави. Окрім того до, України відправлять гелікоптери Sea King.

Зауважимо, що 19 листопада Ріші Сунак прибув до Києва. Прем'єр зустрівся з Володимиром Зеленським та пообіцяв продовжувати допомагати нашій державі.

Сунак анонсував нову партію допомоги. Зокрема:

120 спеціальних зенітних гармат,

навчання для військових та інженерів,

зимове обладнання для наших захисників,

гуманітарну допомогу на понад 16 мільйонів фунтів.

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