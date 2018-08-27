Прем’єра останнього сезону "Гри престолів" може затягнутися на кілька місяців

Восьмий сезон фентезійного серіалу компанії HBO "Гри престолів" може вийти на телеекрани не в квітні 2019 року, як це припускалось, а в травні чи навіть в червні того ж року.

Про це повідомляють на The Huffington Post.

За словами керівника відділу з візуальних спецефектів Джо Бауера, реліз заключного сезону серіалу слід очікувати не раніше травня наступного року. А все тому, що робота його відділу над спецефектами до квітня все не встигне зробити, тому про передчасний вихід окремих епізодів не може бути й мови.

Читайте також: Мейсі Вільямс попрощалась зі зйомками "Гри престолів" моторошним знімком

Також творці серіалу є одними з претендентів на премію "Еммі" 2020 року і оскільки організатори вимагають брати участь в номінаціях лише зі кінокартинами з червня по травень впродовж календарного року, то така інформація вкотре підтверджує про перенесення фіналу "Гри престолів".

Нагадаємо, що голлівудська акторка Емілія Кларк, яка зіграла роль Дейєнеріс Таргарієн у популярному серіалі "Гра престолів", зворушливо оголосила про закінчення зйомок в сазі.

Мейсі Вільямс також попрощалась зі зйомками "Гри престолів" моторошним знімком, на якому зображені заплямовані кров’ю кросівки.

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал створений на основі циклу романів "Пісня льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.