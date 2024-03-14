Не даю таких обіцянок, – прем'єрка Естонії про гарантії не відправляти війська в Україну

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас зробила нову заяву щодо відправлення естонських військових на війну в Україну. Очільниця естонського уряду наголосила, що не може гарантувати, що Сили оборони країни не будуть відправлені в нашу державу.

Таким чином вона відповіла на заяви президента Франції Еммануеля Макрона про можливість відправлення військ західних держав в Україну. Водночас позицію Каї Каллас розділяють не всі у естонському парламенті.

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Журналісти ERR повідомили, що під час останньої урядової інформаційної сесії в естонському парламенті в центрі уваги були висловлювання президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправлення західних військ в Україну.

Так, члени Консервативної народної партії Естонії висловили занепокоєння щодо можливості розгортання естонських військ в Україні, що змусило прем'єр-міністерку Каллас пояснити, що таке рішення не входить до її повноважень.

Крім того, від парламентарів лунали заклики запевнити, що Сили оборони Естонії не будуть втягнуті в жодні конфлікти.

Я не даю таких обіцянок, тому що обставини можуть змінитися. За вашою інтерпретацією, здається, що втручанням може бути що завгодно. Наша військова допомога Україні теж може бути розцінена Росією як втручання,

– заявила очільниця естонського уряду.

Крім того, вона запевнила, що Естонія дуже хоче, щоб Україна перемогла, і щоб Росія програла, повернувшись до своїх визнаних всіма міжнародними державами кордонів.

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