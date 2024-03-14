Не даю таких обіцянок, – прем'єрка Естонії про гарантії не відправляти війська в Україну
Джерело:ERR
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас зробила нову заяву щодо відправлення естонських військових на війну в Україну. Очільниця естонського уряду наголосила, що не може гарантувати, що Сили оборони країни не будуть відправлені в нашу державу.
Таким чином вона відповіла на заяви президента Франції Еммануеля Макрона про можливість відправлення військ західних держав в Україну. Водночас позицію Каї Каллас розділяють не всі у естонському парламенті.
Цікаво Прем'єрка Естонії підтримала ідею про відправлення західних військ в Україну
Прем'єрка Естонії вкотре висловилася про війська в Україну
Журналісти ERR повідомили, що під час останньої урядової інформаційної сесії в естонському парламенті в центрі уваги були висловлювання президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправлення західних військ в Україну.
Так, члени Консервативної народної партії Естонії висловили занепокоєння щодо можливості розгортання естонських військ в Україні, що змусило прем'єр-міністерку Каллас пояснити, що таке рішення не входить до її повноважень.
Крім того, від парламентарів лунали заклики запевнити, що Сили оборони Естонії не будуть втягнуті в жодні конфлікти.
Я не даю таких обіцянок, тому що обставини можуть змінитися. За вашою інтерпретацією, здається, що втручанням може бути що завгодно. Наша військова допомога Україні теж може бути розцінена Росією як втручання,
– заявила очільниця естонського уряду.
Крім того, вона запевнила, що Естонія дуже хоче, щоб Україна перемогла, і щоб Росія програла, повернувшись до своїх визнаних всіма міжнародними державами кордонів.
Раніше Каллас підтримала ідею відправлення військ
- Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас наголосила, що західним лідерам варто було б розглянути можливість введення сухопутних військ в Україну. Вона вважає, що це стало б потужним сигналом для Росії, що Європа готова розглянути всі можливі варіанти.
- У своїй заяві Каллас підкреслила, що всі країни визнали важливість підтримки України та протистояння Росії у війні, що триває. Вона також заявила, що в цій критичній ситуації не відкидають жодні потенційні сценарії розвитку подій з війною.
- Раніше президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що допускає можливість введення військ НАТО в Україну. Однак наголосив, що наразі серед членів Альянсу наразі щодо цього питання все ще відсутній консенсус.