Ще один символ підтримки: прем'єрка Італії прибула до Києва та вже відвідала Бучу та Ірпінь

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні 21 лютого приїхала в Україну. Вона відвідала Бучу та Ірпінь, а також планує зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

У Бучі Мелоні поклала червоні квіти в пам'ять загиблих. Політикиня наголосила, що Україна може розраховувати на Італію до кінця.

До речі Італія може поставити 5 бойових літаків Tornado та AMX Україні, – La Repubblica

Потім Мелоні відвідала Ірпінь, де передала місцевій владі 2 генератори для підтримки критично важливої інфраструктури. Це частина з партії 52 генераторів на суму понад 660 тисяч євро, які уряд Італії надав Україні.

Чиновниця зазначила, що винищувачі не стоять на порядку денному, але Італія розглядає можливість надіслати більше систем ППО.

Після візиту до Бучі та Ірпеня Мелоні повернулася в Київ. Вона має зустрітись з президентом Володимиром Зеленським.

До дипломатії ще далеко

Посол України в Італії Ярослав Мельник переконаний, що візит Мелоні є ще одним сильним символом підтримки України, пише ANSA . Також Київ розраховує на підтримку Італією заявки на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

Мелоні прокоментувала виступ Путіна перед Федеральними зборами, інформує La Stampa. Вона сказала, що чекала від диктатора вагоміших заяв, які б дозволили досягти прогресу щодо дипломатичного завершення війни. Однак до дипломатії ще далеко, це була чергова російська пропаганда зі спотвореними фактами.

Є той, хто є загарбником, і той, хто захищається, і парадокс полягає в тому, що той, хто є жертвою цієї агресії, все ще намагається подати мирний план,

– зазначила Мелоні.

Вона пообіцяла підтримувати Україну та допомагати у боротьбі за свободу.