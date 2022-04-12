Прем'єрка Литви прибула до Києва поїздом Укрзалізниці
12 квітня 2022 , 13:32Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
Прем'єр-міністерка Литви 11 квітня провела зустріч із главою уряду України Денисом Шмигалем. В ході зустрічі вона підкреслила, що країна буде надавати допомогу нашій державі стільки, скільки буде потрібно.
Шимоніте прибула до Києва поїздом Укрзалізниці
Як стало відомо, до столиці України її доправив потяг Укрзалізниці.
Продовжуємо допомагати українській дипломатії. Цього разу привезли до Києва прем'єр-міністерку Литви Інґріду Шимоніте,
– заявили в Укрзалізниці.
Нагадаємо, раніше Укрзалізниця привезла до Києва главу британського уряду Бориса Джонсона.
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Що треба знати про її візит до України
- 11 квітня було укладено договір між Литвою та Україною щодо співпраці у сфері захисту дітей, постраждалих від війни в Україні. Угода передбачає механізми та інструменти підтримки дітей, які були вимушені виїхати до Литви, та забезпечення їх повернення після завершення бойових дій.
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль показав своїй литовській колезі Інгріді Шимоніте звільнену від окупантів Бородянку.
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