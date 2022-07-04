Прем'єрка Швеції привезла подарунок Україні – копію листа Карла XII з визнанням Запорізької Січі

До України 4 липня прибула прем'єрка Швеції Магдален Андерссон. Вона привезла нашому народові копію листа Карла XII, який був написаний на початку 18 століття.

Там король наказав визнати незалежність Війська Запорозького як держави. Ця копія листа раніше зберігалася в національному архіві Швеції.

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Чому прем'єрка привезла лист Карл XII

Цінний і символічний аркуш в рамці прем'єрка передала Володимиру Зеленському під час спільної пресконференції. Король написав лист у 1711 році, де висловився про державу під правлінням Пилипа Орлика.

Він (Карл XII – 24 канал) там дав настанову шведському послу, щоб той визнав Запорізьку Січ як незалежну державу, щоб не було утисків від московського царя,

– сказала вона.

Андерссон зазначила, що це дуже добре вкладається у сьогоднішній політичний контекст. На думку політикині, ще на початку XVIII століття шведський король був вражений козацькою демократією.

Що відомо про цей лист

Це лист-інструкція, який Карл XII склав для свого поста у Туреччині. Там мовилося, що посол повинен зробити все можливе для гарантування свободи України й запорізького козацтва.



Копії оригіналу листа, який привозили в Україну / Скриншот з відео

Важливим у ньому було саме формулювання "незалежна і суверенна держава". Це різко суперечить тому, що вже сотнями років намагається нав'язати нам Москва. ТСН повідомляв, що оригінал документа привозили в Україну на честь 30-річчя незалежності у 2021 році.



Фрагмент копії листа Карла XII / Скриншот з відео

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