Форум щодо війни та миру: Зеленський завтра проведе пресконференцію

У вівторок, 27 серпня, відбудеться форум за участю керівників державних інституцій. На ньому планують обговорити питання війни та майбутні кроки України на шляху до справедливого миру.

Завершиться захід пресконференцією президента Володимира Зеленського. Наразі не повідомляється точний час її проведення.

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Що відомо про пресконференцію Зеленського

В Офісі президента повідомили, що у вівторок, 27 серпня, відбудеться форум керівників державних інституцій, де будуть обговорювати питання війни та шлях України до справедливого миру.

В кінці форуму має відбутися пресконференція Володимира Зеленського. Для того, щоб на неї потрапити, представникам медіа необхідно пройти акредитацію до 14:00 26 серпня за посиланням.

Зауважимо, що від кожного ЗМІ може бути акредитовано не більше одного кореспондента, одного оператора та одного фотографа.

Водночас наразі невідомо о котрій годині має відбутися пресконференція президента.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна хоче змусити Путіна зупинити війну дипломатично, втім, якщо не вийде, готова зробити це силою. Він зазначив, що операція у Курській області почалася не для того, щоб посилити позиції Києва на переговорах.