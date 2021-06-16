Пресконференція Байдена після зустрічі з Путіним: онлайн-трансляція

Джо Байден вийшов на пресконференцію за підсумками зустрічі з Володимиром Путіним. Розмова відбулася 16 червня у Женеві.

Ще за декілька днів до зустрічі Байден повідомив, що спільної пресконференції з Путіним у нього не буде. Президент США зауважив, що не хоче перетворювати зустріч у так званий конкурс, хто краще вміє виступати перед камерами.

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Байден запевнив, що розповість представникам ЗМІ усю необхідну інформацію.

Водночас він не хотів, щоб надмірну увагу акцентували саме на деталях спільної пресконференції: наприклад, чи потискали співрозмовник один одному руку або хто більше говорив.

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