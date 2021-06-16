Пресконференція Байдена після зустрічі з Путіним: онлайн-трансляція

16 червня 2021 , 20:22
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Джерело:

24 канал

Джо Байден вийшов на пресконференцію за підсумками зустрічі з Володимиром Путіним. Розмова відбулася 16 червня у Женеві.

Ще за декілька днів до зустрічі Байден повідомив, що спільної пресконференції з Путіним у нього не буде. Президент США зауважив, що не хоче перетворювати зустріч у так званий конкурс, хто краще вміє виступати перед камерами. 

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Байден запевнив, що розповість представникам ЗМІ усю необхідну інформацію.

Водночас він не хотів, щоб надмірну увагу акцентували саме на деталях спільної пресконференції: наприклад, чи потискали співрозмовник один одному руку або хто більше говорив. 

Онлайн-трансляція пресконференції Байдена: дивіться відео

Байден та Путін прибули до Женеви напередодні

  • Президент США Джо Байден прилетів до Женеви у межах своєї європейської поїздки. Зокрема, за декілька днів до розмови з Путіним лідер Штатів також зустрівся з королевою Великої Британії Єлизаветою II.
  • У Женеві Байдена зустріли дуже тепло. Коли президентський кортеж проїжджав через кантон Гран-Саконекс люди махали руками та вигукували слова привітання. 
  • Тим часом прибуття Путіна не обійшлося без курйозів. Літак російського президента був змушений годину кружляти над місцевими озерами. Усе тому, що в аеропорту у цей час приземлявся літак Байдена.