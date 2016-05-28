Питання Taurus та участь України у саміті НАТО: головне з пресконференції Мерца і Зеленського
Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели спільну пресконференцію у середу, 28 травня. Розмова із журналістами відбулася у рамках його візиту до Берліна.
Обидва лідери виголосили низку заяв. Головні тези Фрідріха Мерца та Володимира Зеленського – розповідає 24 Канал.
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Які заяви пролунали на пресконференції
Зараз є дуже важливі для нас домовленості з Німеччиною щодо ППО. Німеччина постійно нас підтримує і ракетами для ППО, За його словами, Німеччина вже багато зробила для зміцнення української ППО та наших Сил оборони. Сьогодні в другій половині дня буде підписана заява про наміри між нашими міністрами оборони. Йдеться про тісну співпрацю про виробництво далекобійної зброї, Фрідріх Мерц заявив, що не буде говорити про деталі публічно. Насамперед головне дбати, щоб українська армія отримала все, що їй сьогодні потрібно. "Сьогодні ми інтенсивно обговорювали, як посилити дипломатичні зусилля для досягнення припинення вогню. Ти, Володимире, чітко жав зрозуміти – ніхто не прагне миру більше, ніж Україна", – заявив німецький канцлер. Він констатував, що Київ ще кілька тижнів тому висловив готовність до негайного та повного припинення вогню. Він наголосив, що Україна готова наступним кроком провести технічні перемовини з Росією. За його словами, світ вже понад тиждень очікує, коли росіяни допишуть свій так званий "меморандум". Що їм потрібно, щоб зупинити вбивства людей. Всі очікують, поки що вони не придумали нічого нового, і вкидають в інформаційний простір повтори своїх старих ультиматумів, Міністри оборони України та Німеччини планують 28 травня підписати заяву про наміри про придбання далекобійних систем українського виробництва, так званого "Long Range Fires". Не буде обмежень для далекобійної зброї. Україна зможе в повному обсязі себе захищати, а також вражати військові цілі поза межами українських територій. Це початок нової форми військово-промислової співпраці між нашими країнами, яка має дуже потужний потенціал, Ми будемо посилювати тиск на Росію. Робимо це для того, щоб послабити воєнну машину Москви. Також робимо це для того, щоб прокласти шлях для перемовин, Додав, що говорить від імені Німеччини. Канцлер запевнив, що Берлін зробить усе для того, щоб "Північний потік-2" не запрацював. Про це заявив канцлер ФРН. Такі переговори пройдуть вперше за багато років. Також Німеччина фінансуватиме "суттєво частину" коштів на Starlink в Україні "Війна змінила відносини між країнами не тільки на суспільному, але й на урядовому рівні. Майже усі міністри федерального уряду сьогодні тісно співпрацюють зі своїми українськими колегами. І цю співпрацю ми будемо розширювати", – заявив Фрідріх Мерц. На "меморандум" щодо перемовин, який Путін анонсував тиждень тому, ми все ще чекаємо, Підкреслив, що масовані повітряні атаки Росії на Київ на вихідних говорять не мовою миру, а мовою агресивної війни. Канцлер зазначив, що це ляпас в обличчя всіх тих в Україні, Європі та США, хто бореться за припинення вогню.
Зеленський повідомив про важливі домовленості з Німеччиною щодо ППО
– заявив Володимир Зеленський.
Фрідріх Мерц розповів, чи нададуть Taurus для України
– відповів він.
Мерц заявив, що ніхто не прагне миру більше, ніж Україна
Зеленський висловився про очікування на "меморандум"
– заявив український президент.
Канцлер сказав, що обмежень на далекобійність не буде
– наголосив Мерц.
Мерц заявив про подальший тиск на Росію
– наголосив Мерц.
Україна та Німеччина проведуть міжурядові консультації до кінця року
Мерц заявив, що Москва хоче виграти час за допомогою "меморандуму"
– заявив Мерц.
Зараз є дуже важливі для нас домовленості з Німеччиною щодо ППО. Німеччина постійно нас підтримує і ракетами для ППО,
За його словами, Німеччина вже багато зробила для зміцнення української ППО та наших Сил оборони.
Сьогодні в другій половині дня буде підписана заява про наміри між нашими міністрами оборони. Йдеться про тісну співпрацю про виробництво далекобійної зброї,
Фрідріх Мерц заявив, що не буде говорити про деталі публічно. Насамперед головне дбати, щоб українська армія отримала все, що їй сьогодні потрібно.
"Сьогодні ми інтенсивно обговорювали, як посилити дипломатичні зусилля для досягнення припинення вогню. Ти, Володимире, чітко жав зрозуміти – ніхто не прагне миру більше, ніж Україна", – заявив німецький канцлер.
Він констатував, що Київ ще кілька тижнів тому висловив готовність до негайного та повного припинення вогню. Він наголосив, що Україна готова наступним кроком провести технічні перемовини з Росією.
За його словами, світ вже понад тиждень очікує, коли росіяни допишуть свій так званий "меморандум".
Що їм потрібно, щоб зупинити вбивства людей. Всі очікують, поки що вони не придумали нічого нового, і вкидають в інформаційний простір повтори своїх старих ультиматумів,
Міністри оборони України та Німеччини планують 28 травня підписати заяву про наміри про придбання далекобійних систем українського виробництва, так званого "Long Range Fires".
Не буде обмежень для далекобійної зброї. Україна зможе в повному обсязі себе захищати, а також вражати військові цілі поза межами українських територій. Це початок нової форми військово-промислової співпраці між нашими країнами, яка має дуже потужний потенціал,
Ми будемо посилювати тиск на Росію. Робимо це для того, щоб послабити воєнну машину Москви. Також робимо це для того, щоб прокласти шлях для перемовин,
Додав, що говорить від імені Німеччини. Канцлер запевнив, що Берлін зробить усе для того, щоб "Північний потік-2" не запрацював.
Про це заявив канцлер ФРН. Такі переговори пройдуть вперше за багато років. Також Німеччина фінансуватиме "суттєво частину" коштів на Starlink в Україні
"Війна змінила відносини між країнами не тільки на суспільному, але й на урядовому рівні. Майже усі міністри федерального уряду сьогодні тісно співпрацюють зі своїми українськими колегами. І цю співпрацю ми будемо розширювати", – заявив Фрідріх Мерц.
На "меморандум" щодо перемовин, який Путін анонсував тиждень тому, ми все ще чекаємо,
Підкреслив, що масовані повітряні атаки Росії на Київ на вихідних говорять не мовою миру, а мовою агресивної війни. Канцлер зазначив, що це ляпас в обличчя всіх тих в Україні, Європі та США, хто бореться за припинення вогню.