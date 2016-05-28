Питання Taurus та участь України у саміті НАТО: головне з пресконференції Мерца і Зеленського

Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели спільну пресконференцію у середу, 28 травня. Розмова із журналістами відбулася у рамках його візиту до Берліна.

Обидва лідери виголосили низку заяв. Головні тези Фрідріха Мерца та Володимира Зеленського – розповідає 24 Канал.

Дивіться також Зеленський прибув до Німеччини й зустрівся з Мерцом: відео офіційної церемонії

Які заяви пролунали на пресконференції