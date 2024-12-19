Розпочалась пряма лінія Путіна: головні заяви російського президента

19 грудня 2024, 11:09
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Автор: Вікторія Кульженко

Російський президент Владімір Путін розпочав свою найбільшу конференцію за рік. Він зачепить низку важливих тем та відповість на питання журналістів.

Владімір Путін розпочав пресконференцію. Трансляцію ведуть пропагандистські канали, передає 24 Канал.

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11:56, 19 грудня

Чи зрозумів Захід сигнал про ядерну доктрину

11:51, 19 грудня

Там багато наших, – Путін про Україну

Російський президент вкотре висловився про те, що в Україні є багато тих, хто мріє "позбавити свою країну від нацистського режиму". він вкотре повторив цю пропагандистську тезу. 

Путін переконаний, що йому є з ким говорити "на Україні".

11:47, 19 грудня

Путін про "Орешник"

Путін наголосив, що це "сучасна зброя", але все, що робиться – опирається на інші розробки. 

Він також знову заперечив, що це модифікована міжконтинентальна ракета. 

Він також сказав, що "Орешник" не можна збити. Треба нагадати, що раніше він так висловлювався про "Кинджали", які Україна зараз успішно перехоплює.

11:45, 19 грудня

Російські військові у Курській області не отримують виплат

Владімір Путін пообіцяв це виправити. Сказав. що для нього це "неочікувана інформація", проте він "розуміє, про що мова".

11:39, 19 грудня

Коли "звільнять" Курську область

Путін відмовився називати конкретну дату, коли Курську область "звільнять". Він вважає, що українським військам "не було сенсу" заходити в цей регіон. Путін вирішив замовчати, що саме Росія розпочала повномасштабну війну проти нашої держави.

Він також наголосив, що всі руйнування будуть відновлені.

11:34, 19 грудня

Путін сказав, чи "стала ближче перемога"

Владімір Путін відповів на питання про так звану "СВО", тобто повномасштабну війну в Україні. 

За його словами, рух йде "по всій лінії фронту". він сказав, що російські військові "повертають" територію квадратними метрами.

Путін також сказав, що спроможності російської армії зростають. Іронічно, що після цього він почав говорити про бригаду, яка працює в Курській області проти українських військових.

11:30, 19 грудня

Путін про санкції

Російський президент наполягає, що санкції мають вплив, але не такий сильний, вони не є ключовими.

11:15, 19 грудня

Економіка Росії – перша в Європі, – Путін

Владімір Путін сказав, що економіка Росії стабільна. Ймовірно, він не в курсі про ситуацію із російським рублем. 

Він також заявив про зростання економіки у Росії за цей рік. 

За його словами, економіка Росії вийшла на перше місце у Європі. Він заявив про те, що економіка європейських країн не зростає.

11:05, 19 грудня

Розпочалась Пряма лінія Путіна

Цього року російський президент поєднав пресконференцію та пряму лінію з народом. Це друга пряма лінія після початку повномасштабної війни. 

Минулого року він відповідав на питання протягом 4 годин.

Путін почав говорити про те, що росіянам "нудно, коли все стабільно", тому потрібна "двіжуха".

Пряма лінія Владіміра Путіна: дивіться трансляцію