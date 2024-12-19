Розпочалась пряма лінія Путіна: головні заяви російського президента
Російський президент Владімір Путін розпочав свою найбільшу конференцію за рік. Він зачепить низку важливих тем та відповість на питання журналістів.
Владімір Путін розпочав пресконференцію. Трансляцію ведуть пропагандистські канали, передає 24 Канал.
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Російський президент вкотре висловився про те, що в Україні є багато тих, хто мріє "позбавити свою країну від нацистського режиму". він вкотре повторив цю пропагандистську тезу. Путін переконаний, що йому є з ким говорити "на Україні". Путін наголосив, що це "сучасна зброя", але все, що робиться – опирається на інші розробки. Він також знову заперечив, що це модифікована міжконтинентальна ракета. Він також сказав, що "Орешник" не можна збити. Треба нагадати, що раніше він так висловлювався про "Кинджали", які Україна зараз успішно перехоплює. Владімір Путін пообіцяв це виправити. Сказав. що для нього це "неочікувана інформація", проте він "розуміє, про що мова". Путін відмовився називати конкретну дату, коли Курську область "звільнять". Він вважає, що українським військам "не було сенсу" заходити в цей регіон. Путін вирішив замовчати, що саме Росія розпочала повномасштабну війну проти нашої держави. Він також наголосив, що всі руйнування будуть відновлені. Владімір Путін відповів на питання про так звану "СВО", тобто повномасштабну війну в Україні. За його словами, рух йде "по всій лінії фронту". він сказав, що російські військові "повертають" територію квадратними метрами. Путін також сказав, що спроможності російської армії зростають. Іронічно, що після цього він почав говорити про бригаду, яка працює в Курській області проти українських військових. Російський президент наполягає, що санкції мають вплив, але не такий сильний, вони не є ключовими. Владімір Путін сказав, що економіка Росії стабільна. Ймовірно, він не в курсі про ситуацію із російським рублем. Він також заявив про зростання економіки у Росії за цей рік. За його словами, економіка Росії вийшла на перше місце у Європі. Він заявив про те, що економіка європейських країн не зростає. Цього року російський президент поєднав пресконференцію та пряму лінію з народом. Це друга пряма лінія після початку повномасштабної війни. Минулого року він відповідав на питання протягом 4 годин. Путін почав говорити про те, що росіянам "нудно, коли все стабільно", тому потрібна "двіжуха". Пряма лінія Владіміра Путіна: дивіться трансляцію
Чи зрозумів Захід сигнал про ядерну доктрину
Там багато наших, – Путін про Україну
Путін про "Орешник"
Російські військові у Курській області не отримують виплат
Коли "звільнять" Курську область
Путін сказав, чи "стала ближче перемога"
Путін про санкції
Економіка Росії – перша в Європі, – Путін
Розпочалась Пряма лінія Путіна
Російський президент вкотре висловився про те, що в Україні є багато тих, хто мріє "позбавити свою країну від нацистського режиму". він вкотре повторив цю пропагандистську тезу.
Путін переконаний, що йому є з ким говорити "на Україні".
Путін наголосив, що це "сучасна зброя", але все, що робиться – опирається на інші розробки.
Він також знову заперечив, що це модифікована міжконтинентальна ракета.
Він також сказав, що "Орешник" не можна збити. Треба нагадати, що раніше він так висловлювався про "Кинджали", які Україна зараз успішно перехоплює.
Владімір Путін пообіцяв це виправити. Сказав. що для нього це "неочікувана інформація", проте він "розуміє, про що мова".
Путін відмовився називати конкретну дату, коли Курську область "звільнять". Він вважає, що українським військам "не було сенсу" заходити в цей регіон. Путін вирішив замовчати, що саме Росія розпочала повномасштабну війну проти нашої держави.
Він також наголосив, що всі руйнування будуть відновлені.
Владімір Путін відповів на питання про так звану "СВО", тобто повномасштабну війну в Україні.
За його словами, рух йде "по всій лінії фронту". він сказав, що російські військові "повертають" територію квадратними метрами.
Путін також сказав, що спроможності російської армії зростають. Іронічно, що після цього він почав говорити про бригаду, яка працює в Курській області проти українських військових.
Російський президент наполягає, що санкції мають вплив, але не такий сильний, вони не є ключовими.
Владімір Путін сказав, що економіка Росії стабільна. Ймовірно, він не в курсі про ситуацію із російським рублем.
Він також заявив про зростання економіки у Росії за цей рік.
За його словами, економіка Росії вийшла на перше місце у Європі. Він заявив про те, що економіка європейських країн не зростає.
Цього року російський президент поєднав пресконференцію та пряму лінію з народом. Це друга пряма лінія після початку повномасштабної війни.
Минулого року він відповідав на питання протягом 4 годин.
Путін почав говорити про те, що росіянам "нудно, коли все стабільно", тому потрібна "двіжуха".
Пряма лінія Владіміра Путіна: дивіться трансляцію