Розпочалась пряма лінія Путіна: головні заяви російського президента

Російський президент Владімір Путін розпочав свою найбільшу конференцію за рік. Він зачепить низку важливих тем та відповість на питання журналістів.

Владімір Путін розпочав пресконференцію. Трансляцію ведуть пропагандистські канали, передає 24 Канал.

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