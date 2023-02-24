Зеленський дає велику пресконференцію в роковини вторгнення Росії: онлайн-трансляція

У роковини повномасштабного російського вторгнення президент Володимир Зеленський проводить велику пресконференцію. Головна тема – війна в Україні, протидія загарбнику та наша перемога.

Місце проведення пресконференції до останнього моменту тримали в таємниці. Усе це частина заходів безпеки.

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Пресконференція Володимира Зеленського: дивіться відео онлайн

Як розповіли в Офісі Президента, акредитацію на пресконференцію отримали понад 300 осіб. Якщо говорити про кількість присутніх медіа, то їх близько 170.

На початку пресконференції президент України вшанував спільно з усіма присутніми медійників, чиє життя забрала російська агресія. Він зазначив, що хоче "подякувати вашим колегам, яких уже немає і вже не буде".

Чим запам'яталася пресконференція

Один з найяскравіших моментів під час пресконференції – питання, яке поставив журналіст з Азербайджану. Радше його прохання зробити селфі з главою держави, адже про це попросив його син. Звичайно ж, Володимир Зеленський не відмовив.



Зеленський зробив селфі з журналістом з Азербайджану / Скриншот

Прада, Сергій Никифоров зауважив, що це не найкращий приклад. Мовляв, щоб усі охочі зараз не почали бігати до президента та намагалися зробити з ним фото.

Володимир Зеленський не був би собою, якби не пожартував під час пресконференції. Журналіст з ФРН запитав його, чи відомі нашому президенту плани Путіна. Відповідне питання стосувалося того, що глава нашої держави почав покидати межі країни. Мовляв, він уже не боїться, що диктатор з Кремля не хоче прибрати його?

На що Зеленський іронічно заявив, що "німці більше інформовані, ніж він" щодо планів Путіна. У залі всі гучно засміялися.

Війна – моторошна сторінка історії нашої держави. І журналістам Зеленський розповів, яким для нього був найстрашніший день. За словами глави держави, мовиться про Бучу.

Те, що я побачив, коли деокупували... Було дуже страшно. Ми побачили, що диявол не десь там, він на землі,

– підкреслив Зеленський.