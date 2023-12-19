Зеленський проводить велику пресконференцію: головні тези
Володимир Зеленський 19 грудня проводить велику пресконференцію. Під час неї Президент України підбиває підсумки 2023 року.
Проведення пресконференції анонсували 18 грудня. Про головні тези та заяви Володимира Зеленського повідомляє 24 Канал.
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Має бути діджиталізація. Якщо 440 тисяч+, то хто заслуговує право на відпочинок? Це чутливі питання, ми не можемо втратити стійкість, але має бути справедливість. Мобілізація в такому форматі буде коштувати додаткові 500 мільярдів гривень. Звідки взяти ці гроші – має відповісти Кабмін. Це питання людей, справедливості, обороноздатності та фінансів. Що буде з мільйонною армією, тими, хто на фронті вже два роки? У законопроєкті поки нема демобілізації. Ми не можемо втратити наших людей, але якщо говоримо про додаткові сили – має бути конкретика. Це відбувається завдяки партнерам України та команді президента. Є кілька нових пакетів, зокрема кілька нових Patriot захищатимуть Україну взимку. Зеленський подякував СБУ, ГУР МО, ВМС і всім причетним. "Ми змусили Росію піти з наших територіальних вод – це серйозне досягнення", – сказав він.. Президент відзначив історичний досвід України – початок переговорів із ЄС. А також усім, хто нас підтримує.
Всі питання мають знайти відповідь у військового керівництва
– говорить президент.
Військові просять мобілізувати додаткові 450-500 тисяч людей
– говорить президент.
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"Ми боремося за майбутнє"
Зеленський подякував народу України
Має бути діджиталізація.
Якщо 440 тисяч+, то хто заслуговує право на відпочинок?
Це чутливі питання, ми не можемо втратити стійкість, але має бути справедливість.
Мобілізація в такому форматі буде коштувати додаткові 500 мільярдів гривень. Звідки взяти ці гроші – має відповісти Кабмін.
Це питання людей, справедливості, обороноздатності та фінансів.
Що буде з мільйонною армією, тими, хто на фронті вже два роки?
У законопроєкті поки нема демобілізації. Ми не можемо втратити наших людей, але якщо говоримо про додаткові сили – має бути конкретика.
Це відбувається завдяки партнерам України та команді президента.
Є кілька нових пакетів, зокрема кілька нових Patriot захищатимуть Україну взимку.
Зеленський подякував СБУ, ГУР МО, ВМС і всім причетним.
"Ми змусили Росію піти з наших територіальних вод – це серйозне досягнення", – сказав він..
Президент відзначив історичний досвід України – початок переговорів із ЄС.
А також усім, хто нас підтримує.
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