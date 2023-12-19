Зеленський проводить велику пресконференцію: головні тези

19 грудня 2023, 18:03
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Володимир Зеленський 19 грудня проводить велику пресконференцію. Під час неї Президент України підбиває підсумки 2023 року.

Проведення пресконференції анонсували 18 грудня. Про головні тези та заяви Володимира Зеленського повідомляє 24 Канал.

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18:12, 19 грудня

Всі питання мають знайти відповідь у військового керівництва

Має бути діджиталізація.

Якщо 440 тисяч+, то хто заслуговує право на відпочинок?
– говорить президент.

Це чутливі питання, ми не можемо втратити стійкість, але має бути справедливість.

Мобілізація в такому форматі буде коштувати додаткові 500 мільярдів гривень. Звідки взяти ці гроші – має відповісти Кабмін.

18:09, 19 грудня

Військові просять мобілізувати додаткові 450-500 тисяч людей

Це питання людей, справедливості, обороноздатності та фінансів.

Що буде з мільйонною армією, тими, хто на фронті вже два роки?
– говорить президент.

У законопроєкті поки нема демобілізації. Ми не можемо втратити наших людей, але якщо говоримо про додаткові сили – має бути конкретика.

18:08, 19 грудня

ППО посилюється

Це відбувається завдяки партнерам України та команді президента.

Є кілька нових пакетів, зокрема кілька нових Patriot захищатимуть Україну взимку.

18:06, 19 грудня

Перемога України на Чорному морі - частина південної операції

Зеленський подякував СБУ, ГУР МО, ВМС і всім причетним.

"Ми змусили Росію піти з наших територіальних вод – це серйозне досягнення", – сказав він..

18:05, 19 грудня

"Ми боремося за майбутнє"

Президент відзначив історичний досвід України – початок переговорів із ЄС.

18:03, 19 грудня

Зеленський подякував народу України

А також усім, хто нас підтримує.

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Автор: Анжеліка Байбак