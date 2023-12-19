Є про що звітувати, – політолог припустив основні питання пресконференції Зеленського

Володимир Зеленський 19 грудня проведе підсумкову пресконференцію. Упродовж року до Президента України назбиралося чимало запитань від суспільства, тому, очевидно, буде про що поговорити.

До Різдвяних свят і закінчення 2023 року залишаються лічені тижні, тому зараз прийнятний час для такого заходу. Про це 24 Каналу сказав політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що ні президенту, ні Збройним Силам України сьогодні не до святкувань.

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Чому обрали саме такий час

Владімір Путін провів свою так звану "пряму лінію" 14 грудня. Однак, підлаштовуватись чи намагатися конкурувати з російським диктатором в інформаційному плані – немає сенсу. Відтак не варто пов'язувати пресконференцію Зеленського з подіями в Росії.

В середині грудня у президента був дуже насичений графік. Мовиться про низку закордонних візитів: Аргентина, США, країни Європейського Союзу. Відбулася особливо важлива подія, пов'язана із засіданням Європейської Ради 14 – 15 грудня.

Думаю, рішення про проведення пресконференції, можливо, й готувалося, але, коли виникла певна інформаційна пауза, тоді її вирішили провести,

– сказав Володимир Фесенко.

Далі Україна має над чим працювати, адже треба концентруватися на фронті, організовувати спротив наступу Росії. Важливі завдання також є всередині країни. Наприклад, питання енергетики, бюджету.

Зараз є про що звітувати, зокрема про успіхи української дипломатії, про рішення Євросоюзу почати переговори з Україною щодо членства. Вони стартують наступного року, але політичне рішення вже ухвалили,

– підкреслив політолог.

Візити Зеленського у різні країни дали свій результат. Україна отримала пакети фінансової підтримки у різних формах: від МВФ, Світового банку, окремих європейських держав. Все це становить суттєву допомогу на найближчий час.

Думаю, Євросоюз також ухвалить рішення про стратегічну підтримку України на 50 мільярдів євро до 2024 року. Фактично це питання вирішили завдяки активній дипломатії,

– підкреслив Фесенко.

Про що можуть запитати Зеленського

Закордонні поїздки президента будуть темою обговорення під час пресконференції. Варто зауважити, що візити також проводив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. Вони стосувалися нашої співпраці з американською оборонною індустрією. Також у США працювала ціла низка українських парламентарів.

За словами Фесенка, міграційна криза – це внутрішня проблема США, але одразу після її розв'язання конгресмени можуть проголосувати за підтримку України. Тому є про що говорити та що розповідати.

Припускаю, що низка питань буде про внутрішні проблеми політичного характеру, конфліктно-скандальні ситуації. Думаю, занадто рано до нас повертаються питання внутрішньої політики, але якщо суспільство про це говорить, то президента також про це запитають,

– зауважив політолог.

Звісно, головною темою буде ситуація на фронті. На ці питання Зеленський має відповідати, адже є Верховним Головнокомандувачем. Тому приводів для проведення пресконференції є багато. Далеко не всі вони позитивні, тому розмова з представниками ЗМІ, а через них із суспільством – дуже потрібна.

"Україні не вистачає військових ресурсів, зокрема артилерійських снарядів. Дуже важко, коли у ворога є велика перевага. Є проблема з мобілізацією, щодо цього тривають активні дискусії. Також низка непродуманих заяв від деяких парламентарів, які шкодять загальній ситуації. Тому нам є що обговорювати", – підсумував Володимир Фесенко.

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