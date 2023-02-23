Зеленський розпочав масштабну пресконференцію: ключові заяви президента
Президент України Володимир Зеленський на полях форуму "Україна. Рік 2025" у неділю, 23 лютого, розпочав пресконференцію напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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За його словами, "на сьогодні рахунок цієї війни 320 мільярдів". Зокрема, Володимир Зеленський оголосив і суми, які надали США та Європа. Він розповів, що з цієї суми США надали 100 мільярдів доларів, країни ЄС та інші партнери – також 100 мільярдів доларів. Зараз перемовини зі США продовжує керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та інші представники української сторони. Вони на зв'язку з американською стороною. Умови США змінились. Все нормально. Ми просуваємось вперед, Він пояснив, що вже не мовиться ні про 500 мільярдів, ні про відсотки. Володимир Зеленський заявив, що США надали Україні 100 мільярдів доларів допомоги протягом трьох років війни. Він сказав, що планує визнавати раніше озвучені "500 мільярдів". Але навіть 100 мільярдів я не готовий визнавати, бо грант – це не борг. Я домовлявся про це з Байденом. Але це і є угода, що це грант. Ми не визнаємо, що це борг, За його словами, він не підписує те, що "виплачуватимуть 10 поколінь українців". Він додав, що хоче порозмовляти особисто з Трампом. Перша угода виглядала як пропозиція ділити все 50 на 50 і Володимир Зеленський сказав. що він не піде на це та не дозволить міністра підписати це. "Ми не можемо просто ділити, не розуміючи, що нас чекає попереду", – сказав він. Водночас президент пояснив, що якби розмова була про допомогу у повернення окупованих територій та розподілі копалин 50 на 50, то це все одно предметна розмова, адже зрозуміло, що США дають. За його словами, "в угоді є, що на кожен долар допомоги від США Україна повинна повернути 2. Це написано там" Президент пояснив, що усе розпочалося з Плану перемоги, коли Київ наголошував на потребі щодо захисту власних територій від захоплення Росією. "Угода базувалася на тому, що все це потрібно захистити й що нам потрібні гарантії безпеки. А на що ви готові? А ми відповіли, що готові говорити.Ви видобуваєте, ми ділимось, але зробіть все, щоб відновити справедливість для нас. Я підкреслюю, це була комплексна пропозиція", – зазначив президент. Україна та США може укласти економічну угоду, яка могла б стати частиною гарантій безпеки на майбутнє. Але наразі у ній не міститься ніяких заяв, які Україна могла б розцінювати, як гарантії безпеки, зазначив Володимир Зеленський. Президент України хотів би почути, які гарантії безпеки для України можуть надати Сполучені Штати. Український президент висловив упевненість у тому, що президент США Дональд Трамп допоможе нашій державі закінчити війну, яку розгорнула Росія. "Але мир через силу – це насамперед направити силу на Росію. Мені здається, це і є зміст виразу "мир через силу". Ми партнери, я дуже хочу, щоб він був на нашому боці, щоб це не була просто медіація, бо мені здається, цього замало", – додав він. Український лідер прокоментував мирні переговори. Він наголосив, що це стіл перемовин саме України. Це не стіл, за який запрошують Україну, це наш стіл, Володимир Зеленський висловився стосовно членства України в Альянсі та власного збереження посади, зазначивши, що готовий до потенційного "обміну". "Якщо мир для України, якщо вам потрібно, щоб я залишив свій пост я готовий. Можу поміняти це на НАТО", – наголосив президент. Володимир Зеленський сказав, що запропонує, аби найближчими днями відбулася зустріч в одній зі столиць Європи, аби обговорити формат може бути гарантій безпеки для України. Завтра я думаю, будемо говорити також про нашу стратегію, не на найближчі роки, а тижні. Будемо обговорювати формати гарантій безпеки для України. Передусім від Європи і безумовно нам треба США, Президент України на початку зустрічі висловив вдячність українським військовим. Також подякував за допомогу партнерам країнам. Він анонсував важливу зустріч з 13 лідерами у понеділок. 24 лютого, у Києві. Ще 24 партнерів долучаться онлайн. Завтра, ймовірно, станеться переломний момент,
Зеленський назвав "вартість" війни в Україні
Зеленський прокоментував перемовини Єрмака зі США
– пояснив президент.
Глава держави висловився про допомогу зі США
– пояснив президент.
Зеленський пояснив, чому перший варіант угоди зі США був неприйнятним
Український лідер заявив про "різні варіанти" угоди зі США
Зеленський повідомив про відсутність гарантій безпеки в угоді зі США
Президент розповів, чого хоче від Трампа
Зеленський наголосив на важливості участі України у переговорному процесі
– наголосив Зеленський.
Президент заявив про готовність піти з посади задля вступу України в НАТО
Найближчим часом може бути зустріч стосовно гарантій безпеки для України
– повідомив він.
Зеленський анонсував "важливий саміт"
– заявив він.
За його словами, "на сьогодні рахунок цієї війни 320 мільярдів". Зокрема, Володимир Зеленський оголосив і суми, які надали США та Європа.
Він розповів, що з цієї суми США надали 100 мільярдів доларів, країни ЄС та інші партнери – також 100 мільярдів доларів.
Зараз перемовини зі США продовжує керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та інші представники української сторони. Вони на зв'язку з американською стороною. Умови США змінились.
Все нормально. Ми просуваємось вперед,
Він пояснив, що вже не мовиться ні про 500 мільярдів, ні про відсотки.
Володимир Зеленський заявив, що США надали Україні 100 мільярдів доларів допомоги протягом трьох років війни. Він сказав, що планує визнавати раніше озвучені "500 мільярдів".
Але навіть 100 мільярдів я не готовий визнавати, бо грант – це не борг. Я домовлявся про це з Байденом. Але це і є угода, що це грант. Ми не визнаємо, що це борг,
За його словами, він не підписує те, що "виплачуватимуть 10 поколінь українців". Він додав, що хоче порозмовляти особисто з Трампом.
Перша угода виглядала як пропозиція ділити все 50 на 50 і Володимир Зеленський сказав. що він не піде на це та не дозволить міністра підписати це. "Ми не можемо просто ділити, не розуміючи, що нас чекає попереду", – сказав він.
Водночас президент пояснив, що якби розмова була про допомогу у повернення окупованих територій та розподілі копалин 50 на 50, то це все одно предметна розмова, адже зрозуміло, що США дають.
За його словами, "в угоді є, що на кожен долар допомоги від США Україна повинна повернути 2. Це написано там"
Президент пояснив, що усе розпочалося з Плану перемоги, коли Київ наголошував на потребі щодо захисту власних територій від захоплення Росією.
"Угода базувалася на тому, що все це потрібно захистити й що нам потрібні гарантії безпеки. А на що ви готові? А ми відповіли, що готові говорити.Ви видобуваєте, ми ділимось, але зробіть все, щоб відновити справедливість для нас. Я підкреслюю, це була комплексна пропозиція", – зазначив президент.
Україна та США може укласти економічну угоду, яка могла б стати частиною гарантій безпеки на майбутнє. Але наразі у ній не міститься ніяких заяв, які Україна могла б розцінювати, як гарантії безпеки, зазначив Володимир Зеленський.
Президент України хотів би почути, які гарантії безпеки для України можуть надати Сполучені Штати.
Український президент висловив упевненість у тому, що президент США Дональд Трамп допоможе нашій державі закінчити війну, яку розгорнула Росія.
"Але мир через силу – це насамперед направити силу на Росію. Мені здається, це і є зміст виразу "мир через силу". Ми партнери, я дуже хочу, щоб він був на нашому боці, щоб це не була просто медіація, бо мені здається, цього замало", – додав він.
Український лідер прокоментував мирні переговори. Він наголосив, що це стіл перемовин саме України.
Це не стіл, за який запрошують Україну, це наш стіл,
Володимир Зеленський висловився стосовно членства України в Альянсі та власного збереження посади, зазначивши, що готовий до потенційного "обміну".
"Якщо мир для України, якщо вам потрібно, щоб я залишив свій пост я готовий. Можу поміняти це на НАТО", – наголосив президент.
Володимир Зеленський сказав, що запропонує, аби найближчими днями відбулася зустріч в одній зі столиць Європи, аби обговорити формат може бути гарантій безпеки для України.
Завтра я думаю, будемо говорити також про нашу стратегію, не на найближчі роки, а тижні. Будемо обговорювати формати гарантій безпеки для України. Передусім від Європи і безумовно нам треба США,
Президент України на початку зустрічі висловив вдячність українським військовим. Також подякував за допомогу партнерам країнам. Він анонсував важливу зустріч з 13 лідерами у понеділок. 24 лютого, у Києві. Ще 24 партнерів долучаться онлайн.
Завтра, ймовірно, станеться переломний момент,