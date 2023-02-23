Зеленський розпочав масштабну пресконференцію: ключові заяви президента

Президент України Володимир Зеленський на полях форуму "Україна. Рік 2025" у неділю, 23 лютого, розпочав пресконференцію напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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