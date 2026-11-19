У Берліні відбулася спільна пресконференція Володимира Зеленського та лідерів Коаліції охочих за підсумками багатостороннього саміту. Партнери обговорили посилення ППО України, нові пакети фінансування та формат майбутніх мирних переговорів.

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У Берліні відбувся саміт лідерів Коаліції охочих за участі майже 40 міжнародних делегацій. Головною метою зустрічі стало напрацювання довгострокових гарантій безпеки для України, забезпечення стійкості української інфраструктури перед зимою та координація подальших дипломатичних зусиль.

До обговорень у Відомстві федерального канцлера долучилися американські спецпосланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Лідери підкреслили, що будь-який переговорний процес має відбуватися за безпосередньої участі України та європейських партнерів, спираючись на сильну позицію на полі бою.

За підсумками зустрічей союзники погодили посилення протиповітряної й протибалістичної оборони, підготовку нових пакетів військової допомоги та подальшу роботу військових радників над формуванням безпекової архітектури.