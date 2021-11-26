Стартує пресмарафон Зеленського: онлайн-трансляція

У Києві почався пресмарафон Володимира Зеленського, присвячений екватору його каденції. Він триватиме 3 години, свої запитання главі держави зможуть поставити представники 30 ЗМІ.

Про зустріч Зеленського з журналістами в Офісі Президента повідомили напередодні. Кількість присутніх на заході обмежили з огляду на складну ситуацію з коронавірусом в Україні.

Читайте також Шуляк назвала головні досягнення Зеленського за понад 2 роки президентства

Пресмарафон Зеленського почався

Поспілкуватися з журналістами Зеленський вирішив з нагоди екватору свого президентства. Стартував пресмарафон президента о 12:00. Відповідно до плану завершитися він повинен до 15:00.

У заході беруть участь представники 30 українських та міжнародних ЗМІ, зокрема і 24 каналу. Кожен журналіст матиме можливість поставити своє запитання.

Пресмарафон Зеленського: дивіться онлайн-трансляцію

Питання, які ЗМІ обговорять з президентом:

проведення реформ в Україні;

ситуація на Донбасі й досягнення миру;

енергетична безпека й питання тарифів;

економічна стабільність;

боротьба з епідемією коронавірусу.