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      Президент Зеленський у червоних плавках скупався в морі: фото, відео

      123 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / 24 Канал

      Президент України Володимир Зеленський разом із членами своєї команди скупався в Чорному морі під час візиту в Одесу.

      Відповідне відео опубліковано на офіційній сторінці адміністрації глави держави у Facebook.

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      Перед початком напруженого робочого дня в Одесі Президент України Володимир Зеленський та команда його Офісу особисто проінспектували температуру води в Чорному морі,
      – йдеться в дописі під відео.

      Зеленський скупався в морі
      Володимир Зеленський відвідав Одесу / Фото Кирило Тимошенко

      Зеленський скупався в морі
      Президент України разом з командою / Фото Кирило Тимошенко

      Зеленський скупався в морі
      Команда президента проінспектувала воду в Чорному морі / Фото Кирило Тимошенко

      На кадрах Зеленський спускається в море разом з главою адміністрації президента Андрієм Богданом та іншими членами команди. Глава держави купався в червоних плавках.

      Дивіться відео: Інспектування температури води в Чорному морі

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини Одеси
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