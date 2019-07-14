Президент Зеленський у червоних плавках скупався в морі: фото, відео

Президент України Володимир Зеленський разом із членами своєї команди скупався в Чорному морі під час візиту в Одесу.

Відповідне відео опубліковано на офіційній сторінці адміністрації глави держави у Facebook.

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Перед початком напруженого робочого дня в Одесі Президент України Володимир Зеленський та команда його Офісу особисто проінспектували температуру води в Чорному морі,

– йдеться в дописі під відео.



Володимир Зеленський відвідав Одесу / Фото Кирило Тимошенко



Президент України разом з командою / Фото Кирило Тимошенко



Команда президента проінспектувала воду в Чорному морі / Фото Кирило Тимошенко

На кадрах Зеленський спускається в море разом з главою адміністрації президента Андрієм Богданом та іншими членами команди. Глава держави купався в червоних плавках.

Дивіться відео: Інспектування температури води в Чорному морі