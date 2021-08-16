Не хотів допустити кровопролиття, – президент Афганістану пояснив втечу з країни

Президент Кабулу Ашраф Гані заявив, що втік з країни, щоб не допустити кровопролиття. Політик наголосив: в іншому випадку таліби були налаштовані влаштувати у столиці бійню.

Президент нагадав, що у Кабулі проживають 6 мільйонів людей. Усі вони могли б стати заручниками ситуації.

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Талібан ясно дав зрозуміти, що готовий провести кривавий наступ на Кабул і його жителів та вигнати мене. Щоб не допустити кровопролиття, я вирішив поїхати,

– заявив Гані.

Політик наголосив: тепер таліби є відповідальними за честь та життя народу Афганістану.

Де перебуває Гані – невідомо

У своєму повідомленні Гані не повідомив, куди втік.

За даними Kabul News, політик перебуває в Омані.

Водночас видання The New York Times повідомило, що Гані вирушив до Узбекистану.

Окрім того, ЗМІ озвучували версію, що президент перебуває у Казахстані. Водночас у МЗС країни спростували цю інформацію.

Наразі жодна країна світу не підтвердила присутність Гані на своїй території.

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