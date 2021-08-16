Президент Афганістану тікав, набивши вертоліт грішми, – ЗМІ
Джерело:РИА новости
Президент Афганістану Ашраф Гані зрікся влади і втік зі столиці. Із собою він прихопив багато готівки, якою набивав навіть не валізи, а декілька авто.
Принаймні таку інформацію надали ЗМІ у російському посольстві. Про те, як тікав Ашраф Гані розповів прессекретар дипломатичної місії Микита Іщенко.
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Готівкою набивали вертоліт
Чотири авто президента Афганістану Гані набили грішми. Вони приїхали в аеропорт, де готівку почали перепаковувати у вертоліт. Усе, що не все помістилося в вертоліт, залишилося в аеропорту.
Що стосується обвалення режиму, то його найбільш красномовно характеризує те, як Гані тікав з Афганістану: чотири машини були набиті грошима, іншу частину грошей намагалися запхати в вертоліт, але не все помістилося,
– розповів прессекретар дипмісії Микита Іщенко.
Він додав, що купюри начебто просто залишилися лежати на злітній смузі.
Втеча Гані з Афганістану і хаос в аеропорту: коротко
- За останні декілька днів Таліби змогли захопити найбільші міста Афганістану і підійшли в притул до столиці Кабула.
- Тоді президент Афганістану Ашраф Гані відрікся від влади та втік з країни 15 серпня. Разом з ним вилетіло його найближче оточення.
- Того ж дня таліби оголосили, що взяли під контроль усю територію країни.
- Гані пояснив, що зробив це, аби "уникнути кровопролиття".
- Тоді США, Велика Британія, ЄС, Канади та інші країни почали евакуйовувати своїх громадян.
- Увечері в аеропорту Кабула почався хаос: люди намагаючись врятуватися, чіплялися за борти евакуаційних літаків.