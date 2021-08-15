Президент Афганістану йде у відставку: владу офіційно передадуть талібам

15 серпня 2021 , 13:17
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Джерело:

Al Arabiya

Президент Афганістану Ашраф Гані заявив, що він йде у відставку. Владу в країні офіційно передадуть 15 серпня.

Попередньо відомо, що мають сформувати тимчасовий уряд. Про це повідомляють ЗМІ. 

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Президент складе повноваження 15 серпня

Президент Афганістану зречеться посади в найближчі кілька годин після того, як у неділю (15 серпня – 24 канал) в місто увійшли таліби,
– мовиться  у повідомленні.

Владу в Афганістані передадуть мирно та без боїв. Це відбудеться 15 серпня в президентському палаці в Кабулі.

У країні сформують тимчасовий уряд

Видання, посилаючись на анонімні джерела, пише – у країні сформують тимчасовий уряд на чолі з "Талібаном". 

Що цьому передувало

  • Вранці 15 серпня ЗМІ повідомили, що таліби наступають на столицю – місто Кабул. 
  • На південній та північній околицях міста відбулись сутички між владою та бойовиками. 
  • Згодом з'явилось повідомлення глави МВС країни Абдула Саттар Мірзвал. Він сказав, що столицю Афганістану не штурмуватимуть.
  • Місто передадуть бойовикам мирно.
Зверніть увагу! Президент США Джо Байден у травні 2021 року заявив, що вони виведуть війська з Афганістану до 11 вересня 2021 року. Саме після цього таліби почали захоплювати нові території Афганістану. В ООН заявили, що з 9 липня лише в 4 містах Афганістану загинули 183 мирні людини, ще 1181 – поранили. Серед них є діти. У ООН закликали припинити кровопролиття.
Автор: Діана Квасневська