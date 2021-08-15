Президент Афганістану йде у відставку: владу офіційно передадуть талібам

Президент Афганістану Ашраф Гані заявив, що він йде у відставку. Владу в країні офіційно передадуть 15 серпня.

Попередньо відомо, що мають сформувати тимчасовий уряд. Про це повідомляють ЗМІ.

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Президент складе повноваження 15 серпня

Президент Афганістану зречеться посади в найближчі кілька годин після того, як у неділю (15 серпня – 24 канал) в місто увійшли таліби,

– мовиться у повідомленні.

Владу в Афганістані передадуть мирно та без боїв. Це відбудеться 15 серпня в президентському палаці в Кабулі.

У країні сформують тимчасовий уряд

Видання, посилаючись на анонімні джерела, пише – у країні сформують тимчасовий уряд на чолі з "Талібаном".

Що цьому передувало

Вранці 15 серпня ЗМІ повідомили, що таліби наступають на столицю – місто Кабул.

На південній та північній околицях міста відбулись сутички між владою та бойовиками.

Згодом з'явилось повідомлення глави МВС країни Абдула Саттар Мірзвал. Він сказав, що столицю Афганістану не штурмуватимуть.

Місто передадуть бойовикам мирно.