Президент Чехії не дозволив 11 громадянам республіки приєднатися до ЗСУ

Президент Чехії Мілош Земан відхилив 11 запитів громадян Чехії на вступ до Збройних Сил України. Зазначається, що таке рішення прийняли через рекомендації Міноборони республіки.

Про це у вівторок 24 травня повідомив речник чеського президента Їржі Овчачек. Раніше Земан дозволив 103 громадянам своєї країни воювати в Збройних Силах.

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Земан відхилив 11 заявок на вступ ЗСУ

Після того, як Мілош Земан підписав рішення про згоду на вступ до Збройних Сил 103 громадян Чехії, його політика дещо змінилася. Сьогодні 11 чехів отримали відмову щодо участі у війні на території України.

Виходячи з рекомендації Міністерства оборони, Президент Республіки Чехія Мілош Земан у вівторок, 24 травня 2022 року, не задовольнив запити 11 громадян Чеської Республіки щодо згоди на їх вступ до Збройних Сил України,

– написав Овчачек.

Раніше бажання воювати на боці України висловили понад 500 чехів. Тоді прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала погодився із Земаном, що особи, які йдуть на війну не вважатимуться злочинцями. Водночас політики заявили про складність в погодженні колективних запитів. Малоефективним уряд Чехії вважає й розгляд індивідуальних заявок.

Наразі, за даними Міноборони, майже чотириста чехів подали офіційний запит на службу в ЗСУ. Два тижні тому Замок повідомив, що Земан схвалив в'їзд 103 чехів. За даними чеських ЗМІ, добровольці вже брали участь у бойових діях в Україні.

Скільки добровольців з інших країн воює на боці України

Ще на початку березня в Україну прибули добровольці з-понад 50 країн світу. Вони допомагають нам у боротьбі з російськими загарбниками. Більшість із них долучається до лав Інтернаціонального легіону оборони. Зокрема, воїни прибувають з Польщі, держав Балтії, а також із віддалених країн, зокрема зі Скандинавії, Великої Британії, США тощо.

Бажаючих вступити в Інтернаціональний легіон чимало. Ще на початку повномасштабної війни повідомлялося, що 20 – 30 тисяч добровольців очікували своєї черги на кордоні між Польщею і Україною. Проте командування війська відбирає лише тих, хто має бойовий досвід.

Наразі відомо про загибель щонайменше 15 іноземних громадян, які воювали за Україну. Серед них добровольці із Грузії, Білорусі, Великої Британії та Нідерландів.

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