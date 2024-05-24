Президент Чехії потрапив в ДТП на мотоциклі

24 травня 2024, 08:57
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Президент Чехії Петр Павел травмувався під час їзди на мотоциклі. Водночас зазначають, що травми не є серйозними.

Чеський президент Петр Павел звертався до лікарів через те, що отримав травму, коли їхав на мотоциклі. Невідомо, коли саме це сталося. 

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Травми несерйозні

Як зазначено у повідомленні, травми Петра Павела не є серйозними, хоч і потребують "нетривалого спостереження в Центральному військовому госпіталі у Празі".

Ми повідомимо більше інформації, коли вона стане доступною, – додали в канцелярії.

Представниця центрального військового госпіталю Їтка Зінке підтвердила, що президент проходив у них обстеження. Прессекретар президента Віт Коларж повідомив Чеському телебаченню, що Павел, ймовірно, залишиться в лікарні на кілька днів.

Нещасний випадок стався на закритій спортивній трасі. Поліція його не розслідує. 

Президент Чехії про мету Путіна в Україні

  • В Росії в березні 2024 року пройшли вибори на пост президента країни-агресорки. Чеський президент Петр Павел розповів, яка головна мета Владіміра Путіна у війні проти України після переобрання.
  • Російський диктатор Владімір Путін після переобрання на чергових "виборах" може сконцентруватися на повному захопленні окупованих територій. Зокрема, на Донбасі.
  • При цьому чеський президент зазначив, що війна в Україні не закінчиться швидко, "оскільки ні Росія, ні Україна не здатні досягти поставлених цілей".

Автор: Вікторія Кульженко