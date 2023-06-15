Усе – ще попереду, – президент Чехії про те, коли будуть відомі результати контрнаступу ЗСУ

Українські військові перейшли до контрнаступу на деяких ділянках фронту. Президент Чехії вважає, що Україна ще не перейшла до "справжнього контрнаступу".

За словами Петера Павела, наразі світ побачив початок контрнаступу України, який він описав як "помірний". На думку чеського лідера, справжній контрнаступ України ще попереду.

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Павел оцінив початок контрнаступу України

"Я вважаю, що справжнього контрнаступу ми ще не побачили. Усе – ще попереду. Я б назвав це, виходячи зі свого військового досвіду, формуючими операціями", – сказав він.

Павел зазначив, що все, чого Силам оборони України не вдасться досягнути цього року, доведеться відкласти щонайменше до весни 2023 року.

Отже, коли я кажу, що ми бачимо вікно можливостей цього року, то це означає, що знадобиться щонайменше три – чотири місяці, перш ніж почнеться будь-яка інша активність. Я думаю, це реалістична картина,

– сказав він.

Що відомо про контрнаступ України