Президент Чехії Земан більше не може виконувати обов'язки через стан здоров'я
19 жовтня 2021 , 00:59Читать новость на русском
Джерело:"Радіо Свобода"
Президент Чехії Мілош Земан не може виконувати обов'язки глави держави через стан свого здоров'я. Політик вже понад тиждень перебуває в реанімації.
Про стан здоров'я чеського президента розповів спікер Сенату Мілош Вистрчил. Він повідомив журналістам звіт з лікарні, де Мілош Земан перебуває вже понад тиждень.
До слова Президента Чехії госпіталізували: інформацію про стан здоров'я Земана приховують
Земан повернеться не скоро
Як розповів Вистрчил, звіт про стан здоров'я президента припускає лише невелику ймовірність, що Земан може повернутися до роботи найближчими тижнями.
Відтак спікер переконаний, що парламент має обговорити застосування конституційної статті, яка перекладає обов’язки президента на інших чиновників.
Коротко про хворобу Земана
- Мілоша Земана госпіталізували до реанімації ще 10 жовтня – одразу ж після парламентських виборів, на яких панівна партія ANO 2011 сенсаційно програла.
- Вистрчил почав говорити про передачу повноважень президента вже наступного дня після госпіталізації Земана. Втім, досі так цього й не зробили.
- До слова, до останнього моменту інформацію про стан здоров'я Мілоша Земана замовчували. За даними ЗМІ, причина госпіталізації – проблеми з печінкою.