Президент Чехії назвав трансгендерних людей "абсолютно огидними": спалахнув скандал

У Чехії спалахнув скандал через заяву президента Мілоша Земана. Він порівняв зміну статі з покаліченням та назвав трансгендерних людей "абсолютно огидними".

Земан зауважив, що "може зрозуміти гомосексуалістів і лесбіянок". Однак до трансгендерних людей ставиться негативно.

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Також він розкритикував феміністок та рух Me Too, який спрямований проти сексуального насильства і домагань.

Кожна хірургічна операція – це ризик. І для мене трансгендери абсолютно огидні,

– сказав він.

Скандали з політиками: останні новини

Глава Міністерства охорони здоров'я Великої Британії Метью Генкок змушений був подати у відставку через скандал, у який втрапив. Він порушив карантинні обмеження, цілуючись з помічницею.

Нардеп від партії ОПЗЖ Ілля Кива заявив, що хоче, аби в Україні заборонили вшановувати дивізію СС Галичина. Додав, що він готовий "їх відкопувати і вішати".

В Одесі депутатка від "Партії Шарія" Ніна Ісаченко відмовилась говорити українською у сесійній залі. Через це розгорівся скандал.

Земан вдруге став президентом Чехії в 2018 році. Варто зауважити, що у Європі щодо нього є різні думки. Зокрема, цьому посприяло його рішення під час міграційної кризи в Європі. Земан виступав проти допуску мусульманських біженців в країну, адже ті нібито могли бути терористами.