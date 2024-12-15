Став президентом Грузії без вищої освіти: хто такий Міхеїл Кавелашвілі, який виграв "вибори"

У Грузії 14 грудня на так званих "виборах" президентом країни став Міхеїл Кавелашвілі. Намагався бути "опозиціонером", але все одно транслював проросійські погляди.

Кавелашвілі не має вищої освіти та є колишнім футболістом. Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник із Грузії Гіоргій Іналішвілі, зауваживши, що в країні цього року вперше президента обрало не населення.

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Хто такий Міхеїл Кавелашвілі, який виграв "вибори"

Вперше в Грузії президента обирав не народ, голосували 300 виборців колегії – 150 з них є депутатами парламенту нового скликання, ще 150 – делегатами від регіонів країни.

Кавелашвілі – колишній футболіст, який грав у різних країнах, включаючи Англію та Росію.

Цікаво! Грузинський журналіст Звіад Корідзе висловив думку про те, що президентом Кавелашвілі став саме через свою "покірність". Він не буде показуватиме свій характер та буде слухатись засновника проросійської партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі.

Ще 7 років тому, у 2017 році, він став депутатом від проросійської партії "Грузинська мрія". Після цього деякі депутати разом з Кавелашвілі створили псевдо опозиційну фракцію "Сила народу".

Однак це була сателітна партія, вони говорили прямо усе те, чого не говорили лідери "Грузинської мрії". Кавелашвілі мав антизахідну та антиукраїнську позицію, а в парламенті часто лаявся,

– зазначив експерт-міжнародник.

Раніше Кавелашвілі намагався стати президентом футбольної асоціації Грузії, але йому відмовили. Для того, щоб отримати таку посаду потрібно мати вищу освіту, чого він не має.

До слова, чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнає результатів "виборів". Вона вийшла до учасників маршу матерів, рідні яких були затримані грузинськими силовиками, та заявила, що ніхто нікого не обирав.