Президент Гвінеї-Бісау привіз до Києва "меседж від Путіна": реакція Зеленського

Президент Гвінеї-Бісау Умару Ембало прибув з офіційним візитом до України. Перед цим він поспілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним про війну та можливість переговорів.

Президент Гвінеї передав позицію Кремля про нібито налагодження мостів з Україною. Це підтвердив під час пресконференції за результатами зустрічі український президент Володимир Зеленський, передає 24 канал.

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Які меседжі Росії передав Ембало

За словами президента Гвінеї, Росія хоче "налагодити мости". Простіше кажучи, країна-агресорка відчуває наближення своєї поразки на полі бою і тому прагне перемир'я. Очевидно, що під час перемовин росіяни диктуватимуть свої умови, на які Україна ніколи не погодиться.

Як на це відреагував Володимир Зеленський

Під час спільної пресконференції Зеленський зазначив, що сторони дійсно приділили питанню щодо сигналів від російської сторони багато уваги.

Пан Ембало заявив, що Росія хоче "налагодити мости". Я розповів президенту, що відбувається. Я сказав, що щоб були мости, з тими чи іншими державами, потрібно, щоб інфраструктуру не підривали. Тоді можна буде про щось говорити в майбутньому,

– підкреслив Зеленський.

Водночас український лідер запитав, з ким має говори Україна. Росія хоче розблокувати відносини, тож для початку потрібно розблокувати Чорне море. Зеленський на брифінгу зазначив, що Росія зараз блокує близько 170 суден із зерном до країн Африки та Азії. Розглядається можливість створення зернового хабу в країнах Економічного співробітництва країн Західної Африки.

"І третє – усі бояться, що є ядерна зброя. Останнім часом усі говорять про якусь "брудну бомбу". Вся ця риторика йде саме від Росії. І загроза вся від них. Вони окупували нашу територію, захопили Запорізьку АЕС", – нагадав президент.

Зеленський наголосив: щоб налагоджувати відносини, необхідно, щоб держава, яка про це просить поважала іншу сторону – її суверенітет, територіальну цілісність. У випадку з Росією цього немає.

Позиція України щодо переговорів з Путіним

Україна завжди намагалася дипломатично розв'язувати проблеми. Росія не раз отримувала пропозиції. Зрештою, Володимир Зеленський заявив, що домовлятися з Владіміром Путіним точно ніхто не буде, бо той не знає, що таке гідність і чесність. Україна готова до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії.

Умару Сісоку Ембало став першим лідером країни Африки, який приїхав до України після 24 лютого.

Додамо, що Ембало, як і інші світові лідери, дістався Києва потягом "Укрзалізниці".



Президент Гвінеї прибув в Україну / Фото "Укрзалізниці"

Як минула зустріч Ембало з Путіним

Перед тим як вирушити в Україну президент Гвінеї зустрівся з російським диктатором Владіміром Путіним. Під час зустрічі очільник Кремля сильно зганьбився. Він вирішив похизуватися тривалістю дипломатичних відносин з Гвінеєю-Бісау. Мовляв, у 2023 році відзначатиметься 55-річний ювілей співпраці обох держав.

Але є одне "але". Гвінея-Бісау проголосила свою незалежність від Португалії 24 вересня 1973 року. Себто, у 2023 році можна буде відзначати хіба 50-річчя цього моменту. А от визнали її незалежною взагалі 10 вересня 1974 року.

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