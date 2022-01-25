Президент Хорватії Зоран Міланович потрапив до "Миротворця"

Після своїх скандальних заяв президент Хорватії Зоран Міланович потрапив до бази "Миротворця". Його звинувачують у гуманітарній агресії проти України.

Причиною включення до бази "Миротворця" стали висловлювання Мілановича щодо України, зокрема про членство НАТО в разі ескалації конфлікту з Росією. Президент Хорватії вважає, що нам там не місце.

Що цьому передувало Президент Хорватії цинічно заявив, що Україні "не місце в НАТО"

"Миротворець" просить правоохоронців звернути увагу

За одне інтерв'ю Зоран Міланович відзначився низкою цинічних та скандальних заяв. Він заговорив словами російської пропаганди та назвав Революцію Гідності "держпереворотом".

Центр "Миротворець" звернувся до правоохоронців із закликом звернути увагу на дії хорватського президента, які спрямовані проти національної безпеки України, миру та безпеки людства.

В анкеті президента Хорватії названо помічником російських окупантів.



Міланович у базі миротворця / Скриншот

Скандал з Мілановичем: головне

Президент Хорватії Зоран Міланович зробив одразу "букет" скандальних заяв щодо України.

Міланович заявив, що Хорватія відведе усіх своїх солдатів із НАТО, якщо Альянс вирішить перекидати війська ближче до кордону з Україною.

Нашу країну хорватський президент назвав "найбільш корумпованою". Та різко висловився про євроатлантичні прагнення України.

За його словами, Хорватія повністю дистанціюється, якщо Росія нападе на Україну.

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