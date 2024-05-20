Президент Ірану Раїсі загинув у авіакатастрофі, – агентство Mehr

Ібрагім Раїсі, іранський президент, потрапив в авіакатастрофу на вертольоті, коли летів з Азербайджану. Згодом ЗМІ заявили, що він – помер.

У неділю, 19 травня, повідомили про падіння гелікоптера, на якому був глава Ірану. Тривалий час не могли знайти авіасудно, зокрема через погану погоду. Проте і спочатку стало очевидним, що шансів на порятунок в екіпажу було небагато.

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Загибель президента Ірану

Напівофіційне інформаційне агентство уряду Ірану Mehr заявило вранці 20 травня, що президент Раїсі потрапив в авіакатастрофу та "прийняв мученицьку смерть", коли "виконував свій обов'язок перед народом Ірану".

Гелікоптер з президентом Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ Хусейном Аміром-Абдуллахіаном розбився в густому лісі на сході Азербайджану. У понеділок вранці було оголошено, що всі пасажири гелікоптера, що розбився, загинули.