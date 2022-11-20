Ізольований Путін заманив у Москву президента Куби: росіяни влаштували цирк в аеропорту
Кремлівський диктатор Владімір Путін перебуває в ізоляції через війну проти України. Путіна ігнорують світові лідери, через що йому довелося заманювати в Москву президента Куби.
Лідер Куби Мігель Діас-Канель ввечері 19 листопада прибув до Москви, пише 24 канал. Кубинський президент вирішив здійснити офіційний візит у Москву.
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Президента Куби зустрів оркестр
Борт президента приземлився в аеропорту Внуково-2. У програмі візиту кубинського лідера заплановано переговори з Владіміром Путіним, а також участь у відкритті пам'ятника кубинському революціонеру Фіделю Кастро.
Як президент Куби прибув у Москву: відео
Кубинський лідер прилетів у Москву рейсом венесуельських авіаліній Conviasa. Його зустрів російський військовий оркестр, який виконав гімн Куби та Росії.
Як Путін перебуває в ізоляції
- Після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україні, кремлівський диктатор Путін опинився в ізоляції. З питань двосторонніх відносин у Москву приїздив хіба глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, щоб домовитися про газ.
- Інші політики, зокрема канцлер Австрії, глава МАГАТЕ та генсек ООН здійснювали візит у Росію через війну в Україні.
- Ображений на весь світ Путін ігнорує міжнародні саміти. Зокрема, диктатор пропустив саміт G20 на Балі, а його посіпака Сєргєй Лавров ганебно втік із зустрічі, оскільки в цей час Росія масовано обстрілювала Україну.
- Прем'єр Британії Ріші Сунак, виступаючи на закритому засіданні G20 на Балі, розкритикував відсутність на саміті Владіміра Путіна. Він заявив, що російська армія повинна піти з України та припинити варварську війну проти нашої держави.
- Зазначимо, що на Балі Лавров потрапив до лікарні. Ймовірно, саме під дією якихось ліків він і наговорив нісенітниць про те, що буцімто Україна "затягує конфлікт". Крім того, глава МЗС Росії відкинув пропозиції України щодо миру.
- Як відомо, президент Володимир Зеленський на Балі оголосив формулу миру, яка передбачає 10 пунктів. Ключові пропозиції України передбачають, що Росія має вивести свої війська та припинити бойові дії.
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