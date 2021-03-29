Президент Литви також вважає Путіна вбивцею

Литовський президент Гітанас Наусєда поділяє думку Джо Байдена щодо Володимира Путіна. Він також вважає, що російського президента можна назвати вбивцею.

Під час інтерв'ю в ефірі телеканалу BNS литовського лідера запитали, чи міг би він услід за американським президентом назвати Путіна вбивцею.

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На жаль, так,

– відповів Наусєда.

Президент Литви також наголосив, що Росія демонстративно не поважає територіальну цілісність сусідніх держав, зокрема – України.

"Я бачу багато ознак кричущого нехтування цінностями цивілізованого світу, зневаги права націй на самовизначення", – підкреслив політик.

Про придушення російської опозиції

Наусєда також відзначив, що ще одним тривожним аспектом є ситуація всередині Росії, де режим "явно тремтить в умовах наростаючої опозиції".

Він зауважив, що Кремль переслідує опозиційних лідерів, таких як Олексій Навальний, й використовує для цього найжорстокіші способи.

Хто ще називав Путіна вбивцею

Журналіст ABC News запитав Байдена, чи той вважає російського президента вбивцею. Політик відповів: "Гм. Так, вважаю".

Наступного дня з'явилася реакція лідера Кремля. Той пригадав дитячу приказку: "Хто обзивається – сам так називається".

Згодом прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що повністю підтримує позицію президента США.

Погодився з Байденом і очільник МВС Арсен Аваков. Крім цього, назвав Путіна "божевільною собакою".

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підкреслив, що президент Росії відповідальний "за різні жахливі речі".