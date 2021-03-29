Президент Литви також вважає Путіна вбивцею

Читать новость на русском

Литовський президент Гітанас Наусєда поділяє думку Джо Байдена щодо Володимира Путіна. Він також вважає, що російського президента можна назвати вбивцею.

Джерело:

BNS

Під час інтерв'ю в ефірі телеканалу BNS литовського лідера запитали, чи міг би він услід за американським президентом назвати Путіна вбивцею.

Читайте також Важливі для українців, які вмирають на фронті, – Хомчак про слова Байдена щодо "Путіна-вбивці"

На жаль, так,
– відповів Наусєда.

Президент Литви також наголосив, що Росія демонстративно не поважає територіальну цілісність сусідніх держав, зокрема – України.

"Я бачу багато ознак кричущого нехтування цінностями цивілізованого світу, зневаги права націй на самовизначення", – підкреслив політик.

Про придушення російської опозиції

Наусєда також відзначив, що ще одним тривожним аспектом є ситуація всередині Росії, де режим "явно тремтить в умовах наростаючої опозиції".

Він зауважив, що Кремль переслідує опозиційних лідерів, таких як Олексій Навальний, й використовує для цього найжорстокіші способи.

Зверніть увагу! Нещодавно Наусєда відвідав Україну з офіційним візитом. Зокрема – виступив на засіданні Ради. Частину промови там він виголосив українською.

Хто ще називав Путіна вбивцею

  • Журналіст ABC News запитав Байдена, чи той вважає російського президента вбивцею. Політик відповів: "Гм. Так, вважаю".
  • Наступного дня з'явилася реакція лідера Кремля. Той пригадав дитячу приказку: "Хто обзивається – сам так називається".
  • Згодом прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що повністю підтримує позицію президента США.
  • Погодився з Байденом і очільник МВС Арсен Аваков. Крім цього, назвав Путіна "божевільною собакою".
  • Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підкреслив, що президент Росії відповідальний "за різні жахливі речі".