Президент Литви закликав Швецію і Фінляндію не зволікати зі вступом до НАТО

Приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО посилить безпеку країн Балтії та зміцнить західний військовий альянс. Таку думку озвучив президент Литви Ґітанас Науседа, закликавши їх не зволікати із поданням заявки.

Відомо, що Росія погрожувала збільшити свою військову присутність в Балтійському регіоні, а також розгорнути ядерну зброю, якщо Швеція та Фінляндія вступлять до НАТО.

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Ґітанас Науседа відкидає ці погрози країни-агресорки. За його словами, Москва зберігала таку зброю у своєму калінінградському ексклаві протягом багатьох років. А Фінляндія та Швеція лише відповідають на російську агресію.

Приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО покращить ситуацію з безпекою в Балтійському регіоні. Ми зможемо краще контролювати Балтійський регіон із військової точки зору. Але це також зміцнить НАТО як організацію, –

повідомив Ґітанас Науседа.

Після того, як Росія розпочала війну на території України, думка населення Швеція та Фінляндія швидко змінилася на користь приєднання до НАТО. Це підштовхнуло політиків обох країн швидко ухвалювати рішення навіть на тлі попереджень про можливу ескалацію.

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