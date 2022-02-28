Президент надав звання Героїв 12 захисникам України
28 лютого 2022 , 23:44Читать новость на русском
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя 12 нашим захисникам. Всі вони здійснили подвиги заради порятунку інших, а також знищили десятки ворогів.
Указ глава Держави підписав перед записом свого звернення ввечері 28 лютого. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на виступ президента.
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Кому надали звання Героя України:
- Підполковнику Вагоровському Едуарду Миколайовичу.
- Майору Коломійцю Дмитру Валерійовичу.
- Підполковнику Матуляку Геннадію Васильовичу.
- Лейтенанту Мовчану Віталію Анатолійовичу.
- Полковнику Оксанченку Олександру Яковичу.
- Старшому лейтенанту Родіонову В'ячеславу Денисовичу.
- Старшому лейтенанту Геросу Андрію Андрійовичу.
- Бригадному генералу Красильникову Дмитру Сергійовичу.
- Підполковнику Круглову Андрію Миколайовичу.
- Полковнику Мостовому Олександру Володимировичу.
- Генерал-лейтенанту Содолю Юрію Івановичу.
- Полковнику медичної служби Хорошуну Едуарду Миколайовичу.
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