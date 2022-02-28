Президент надав звання Героїв 12 захисникам України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя 12 нашим захисникам. Всі вони здійснили подвиги заради порятунку інших, а також знищили десятки ворогів.

Указ глава Держави підписав перед записом свого звернення ввечері 28 лютого. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на виступ президента.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Кому надали звання Героя України:

Підполковнику Вагоровському Едуарду Миколайовичу.

Майору Коломійцю Дмитру Валерійовичу.

Підполковнику Матуляку Геннадію Васильовичу.

Лейтенанту Мовчану Віталію Анатолійовичу.

Полковнику Оксанченку Олександру Яковичу.

Старшому лейтенанту Родіонову В'ячеславу Денисовичу.

Старшому лейтенанту Геросу Андрію Андрійовичу.

Бригадному генералу Красильникову Дмитру Сергійовичу.

Підполковнику Круглову Андрію Миколайовичу.

Полковнику Мостовому Олександру Володимировичу.

Генерал-лейтенанту Содолю Юрію Івановичу.

Полковнику медичної служби Хорошуну Едуарду Миколайовичу.

За що надали звання Героїв України цим захисникам: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!