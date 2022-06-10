Президент Нікарагуа дозволив Росії ввести війська на територію своєї країни

Президент Нікарагуа Даніель Ортега запросив до своєї країни російські війська. На його думку, обмін збройними силами буде взаємовигідним під час надзвичайних ситуацій.

Також Ортега дозволив в'їзд військовим з інших країн. Зокрема, зі США та Мексики.

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Президент Нікарагуа дозволив Росії ввести війська

Президент Нікарагуа 7 червня дозволив введення на територію своєї країни іноземних військових, кораблів та літаків. Серед усіх країн, він чомусь особливо виділив Росію.

Особовий склад, кораблі та авіація Збройних Сил Російської Федерації можуть входити, брати участь у навчанні та операціях з надання гуманітарної допомоги, пошуково-рятувальних і рятувальних місіях під час надзвичайних ситуацій або стихійних лих,

– мовиться у повідомленні.

Дозвіл на перебування в Нікарагуа російських військ почне діяти з другої половини 2022 року. Також дозволять в'їзд військовослужбовців, кораблів і літаків з:

США,

Мексики,

Куби,

Венесуели,

Гватемали,

Сальвадору,

Гондурасу,

Домініканської Республіки.

Ортега вважає, що обмін між збройними силами буде "взаємною вигодою у разі надзвичайних ситуацій". Введення іноземних військ раніше спланували та узгодили з нікарагуанською армією, членам якої також дозволили їздити до інших країн для проведення гуманітарних заходів.

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Нікарагуа визнала квазіреспубліки на Донбасі

Ще до початку повномасштабної війни Росія "легітимізувала" фейкові республіки на Донбасі. США, Німеччина, Грузія, Велика Британія, Данія, Польща та Італія неабияк цим обурилися.

Однак деякі країни вирішили підтримати злочинне рішення президента країни-агресорки Володимира Путіна. Мовиться про Нікарагуа, Венесуелу, Кубу, Ємен та Сирію.

Окрім цього, раніше у тимчасово окупованому українському Криму з'явилося так зване дипломатичне представництво – консульство Республіки Нікарагуа. На церемонію відкриття прибула пані посол Нікарагуа в Росії Альба Асусена Торрес.

Консульство відкрили у Сімферополі. "Почесним послом" Нікарагуа в Криму став Олег Бєлавенцев.

Раніше він був представником Путіна у так званому Кримському федеральному окрузі. Також Бєлавенцев активно підтримував анексію півострова.

За призначення консульства в Криму Україна ініціювала санкції проти Нікарагуа.

Зауважте, що країна визнала півострів частиною Росії ще у 2014 році. Окрім цього, Нікарагуа регулярно відмовляється голосувати за резолюцію ООН про визнання Росії країною-окупантом.

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