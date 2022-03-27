Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за публікацію руху та позицій ЗСУ

Верховна Рада України прийняла закон про кримінальну відповідальність за публікацію руху та позицій ЗСУ. Тепер його підписав президент.

Закон передали на підпис президенту 25 березня. Рада прийняла його днем раніше, за це рішення проголосували 346 депутатів.

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Що передбачають зміни

Відтепер розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. При цьому правило діє, якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, або без отримання письмового дозволу на її розповсюдження, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Розповсюдження інформації про переміщення, рух або розташування Сил України чи інших військових формувань України, якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, або без отримання письмового дозволу на її розповсюдження, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Також закон передбачає, що за дії, які вчинила група людей за попередньою змовою або з корисливих мотивів, чи щоб здати окупантам, караються позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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