Президент Польщі приїде в Україну на День Незалежності

Читать новость на русском

Президент Польщі Анджей Дуда планує приїхати в Україну. Поїздка має відбутись 24 серпня на День Незалежності України.

Джерело:

пресслужба президента Польщі

Про приїзд в Україну повідомив Кшиштоф Щерський, керівник відділу міжнародної політики президента Польщі. Це сталось після зустрічі з Ігорем Жовквою, заступником керівника ОП і зовнішньополітичним радником.

До теми Польща терміново скликає прем'єрів Вишеградської групи через агресію Росії

Що відомо про приїзд президента Польщі

Анджей Дуда приїде в Україну після того, як глава Володимир Зеленський відвідає Варшаву. 

Пан Щерський зазначив, що Анджей Дуда здійснить візит до України у серпні, під час святкування Дня Незалежності,
– зазначають у повідомленні.

Що передувало повідомленню

  • 27 квітня 2021 року Польща підтвердила, що Володимир Зеленський 3 травня відвідає Польщу. Візит відбудеться на святкування 230-річчя ухвалення першої конституції країни.
  • Тоді ж Зеленський зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
  • Про це стало відомо після зустрічі голови бюро міжнародної політики президента Польщі Кшиштофа Щерського та Ігоря Жовкви.