Президент Польщі приїде в Україну на День Незалежності

Президент Польщі Анджей Дуда планує приїхати в Україну. Поїздка має відбутись 24 серпня на День Незалежності України.

Про приїзд в Україну повідомив Кшиштоф Щерський, керівник відділу міжнародної політики президента Польщі. Це сталось після зустрічі з Ігорем Жовквою, заступником керівника ОП і зовнішньополітичним радником.

До теми Польща терміново скликає прем'єрів Вишеградської групи через агресію Росії

Що відомо про приїзд президента Польщі

Анджей Дуда приїде в Україну після того, як глава Володимир Зеленський відвідає Варшаву.

Пан Щерський зазначив, що Анджей Дуда здійснить візит до України у серпні, під час святкування Дня Незалежності,

– зазначають у повідомленні.

Що передувало повідомленню