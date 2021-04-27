Президент Польщі приїде в Україну на День Незалежності

Президент Польщі Анджей Дуда планує приїхати в Україну. Поїздка має відбутись 24 серпня на День Незалежності України.
Джерело:пресслужба президента Польщі
Про приїзд в Україну повідомив Кшиштоф Щерський, керівник відділу міжнародної політики президента Польщі. Це сталось після зустрічі з Ігорем Жовквою, заступником керівника ОП і зовнішньополітичним радником.
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Що відомо про приїзд президента Польщі
Анджей Дуда приїде в Україну після того, як глава Володимир Зеленський відвідає Варшаву.
Пан Щерський зазначив, що Анджей Дуда здійснить візит до України у серпні, під час святкування Дня Незалежності,
– зазначають у повідомленні.
Що передувало повідомленню
- 27 квітня 2021 року Польща підтвердила, що Володимир Зеленський 3 травня відвідає Польщу. Візит відбудеться на святкування 230-річчя ухвалення першої конституції країни.
- Тоді ж Зеленський зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
- Про це стало відомо після зустрічі голови бюро міжнародної політики президента Польщі Кшиштофа Щерського та Ігоря Жовкви.