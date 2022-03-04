Президент призначив нову голову Конотопської районної адміністрації

Після того, як колишній очільник Конотопської райадміністрації Олександр Бобровицький пішов з посади, президент Володимир Зеленський призначив на його місце Наталію Сизон.

Таке розпорядження опублікували на сайті Президента. Сизон потрапила у Сумську обласну раду від Сумської обласної організації політичної партії "За майбутнє" 25 жовтня 2020 року.

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Нагадаємо, що голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький 4 березня повідомив, що Бобровицький "написав заяву за власним бажанням". Він заявив що звільнився, тому що захотів піти воювати. Тож його бажання задовольнили.

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