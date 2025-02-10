Президент Румунії заявив про відставку

Клаус Йоганніс заявив, що іде у відставку. Він сказав про це 10 лютого.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Romania Journal.

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Чому президент Румунії відмовився від посади

Клаусу Йоганнісу мали оголосити імпічмент. Але він випередив своїх праворадикальних опонентів.

Опозиція просила парламент обговорити їхнє прохання про тимчасове відсторонення президента від посади. Але Йоганніс розкритикував таку позицію, назвавши її марною, безпідставною та шкідливою. Він присвятив значну частину промови аналізу ситуації, а потім прозвучали слова про відставку.

Цікаво, що Йоганніс хоче залишити посаду за кілька днів, а саме 12 лютого.

Я подаю у відставку з посади президента Румунії. Відставка набуде чинності через два дні. Я піду з посади післязавтра, 12 лютого. Боже, благослови Румунію!

– сказав чинний лідер держави.

У своїй промові президент наголосив, що не порушував конституцію.

"Незабаром румунський парламент проголосує за моє відсторонення від посади, і Румунія увійде в кризу. Все це матиме наслідки як всередині країни, так і, на жаль, на міжнародному рівні. Більше не буде дискусій про майбутні президентські вибори. Не буде дискусії про те, як Румунія буде рухатися вперед, кандидати навіть не зможуть представити свої ідеї в цій негативній суміші", – припустив він.

Також Йоганніс підкреслив, що партнери на міжнародній арені не зрозуміють, "чому Румунія відправляє у відставку свого президента після того, як вже розпочалася процедура обрання нового".

На його думку, внаслідок таких дій Румунія стане посміховиськом для всього світу.

"Ніхто не побачить сенсу такого кроку, коли чинний президент все одно збирається піти", – підсумував Йоганніс. Власне, тому й оголосив про відставку.

Що пішло не так на виборах у Румунії

6 січня конституційний суд скасував результати першого туру президентських виборів. Тоді Келін Джорджеску, проросійський політик, неочікувано набрав найбільшу кількість голосів і вийшов у другий тур.

Джорджеску погрожував припинити допомогу Україні та загалом не проти "розділити" її територію. І вірить у конспірологію.

Були підозри, що його фантастичний результат став можливим завдяки підтримці Росії. Тож результати волевиявлення анулювали, а нові вибори призначили на травень.

"Вищий суд Румунії заявив, що Йоганніс, чий другий і останній термін закінчився 21 грудня, повинен залишатися на посаді до обрання його наступника, після того, як він визнав президентські вибори недійсними через підозру у втручанні Росії", – указали Reuters.

Але опозиція з третьої спроби внесла в парламент ініціативу про припинення повноважень Йоганніса. Він вирішив не чекати розгляду імпічменту та подав у відставку.