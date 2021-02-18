Президент США Джо Байден проводитиме зустрічі лише в режимі онлайн

Президент США Джо Байден не має наміру найближчим часом проводити реальних зустрічей з лідерами інших держав. З колегами з-за кордону 46-ий глава Білого дому спілкуватиметься лише в режимі онлайн.

Про таке рішення глави держави повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

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Діятиме таке обмеження протягом досить тривалого часу.

Я б очікувала, що мине кілька місяців, поки президент запросить іноземного лідера провести особисту зустріч тут у Вашингтоні,

– сказала Псакі.

Байден хотів зустрітись з Трюдо

Раніше Байден планував зустрітись з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Принаймні про це лідери країн домовились під час телефонної розмови. Проте тепер Псакі зауважила, що вести переговори можна і в режимі відеоконференції.

Яка ситуація з коронавірусом у США

Саме Трюдо став першим іноземним лідером , кому Байден зателефонував, вступивши на посаду президента США.

Джерело: дані РНБО

Станом на 17 лютого в країні виявили більше ніж 27 мільйонів 800 тисяч випадків коронавірусу, з них 489 тисяч – летальні. За цими показниками Сполучені Штати посідають перше місце у світі. В країні у грудні 2020 року почали вакцинацію проти COVID-19. Через пандемію навіть інавгурація Байдена проходила зі значними обмеженнями.