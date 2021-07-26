Військова техніка оточила парламент через відставку прем'єра: що відбувається у Тунісі

Антиурядові протести охопили Туніс у неділю, 25 липня. Через це президент Каїс Саїд вчинив фактично переворот – звільнив прем'єр-міністра та заморозив роботу парламенту на невизначений термін.

Президент заявив, що в найближчі години він призначить нового прем'єр-міністра, щоб заспокоїти протестувальників. Також з усіх парламентарів зняли недоторканість.

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Чому люди вийшли на протести

Основною вимогою мітингувальників була відставка чинного уряду через зростання кількості хворих на коронавірус та погіршення економічного стану країни.

Демонстранти кидали снарядами у поліцейських, на що ті у відповідь пустили сльозогінний газ.

Кількох мітингувальників заарештували.

Сутички з правоохоронцями відбулися також у кількох інших містах, зокрема в Набелі, Суссі, Кайруані та Тозері.

Також демонстранти штурмували офіси ісламістського руху Еннадха, який має більшість місць у парламенті країни. Вони розгромили робоче обладнання та викинули на вулицю всі документи.

Президент вирішив діяти

Лідер країни використав спеціальну норму конституції, яка дозволяє йому взяти на себе усю виконавчу владу. Роботу парламенту заморожено до відновлення правопорядку.

Ми прийняли ці рішення ... до тих пір, поки в Тунісі не повернеться соціальний мир і поки ми не врятуємо державу,

– заявив Саїд.

Після цього будівлю парламенту оточила поліція. Спікера Асамблеї народних представників Рашида Ганнуші не впустили всередину. Також йому, як і 64 іншим депутатам, проти яких відкрито судові справи, заборонили виїжджати з країни.

Дії президента Ганнуші назвав "переворотом", спрямованим "проти революції і конституції".

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Протести тривають і в інших країнах