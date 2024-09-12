У Росії це спричинило "вибух": Чубаров зауважив цікаву деталь у заяві Ердогана щодо Криму

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що підтримка територіальної цілісності України Туреччиною залишається непохитною. Крім цього, Ердоган сказав певні слова щодо Криму, які спричинили в Росії "вибух".

Президент Туреччини заявив, що Росія повинна повернути Крим нашій державі. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів 24 Каналу, що цей термін сильно обурив країну-агресорку.

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Цікава деталь у заяві Ердогана щодо Криму

Голова Меджлісу пояснив, що заява президента Туреччини Ердогана свідчить про непохитність позиції країни щодо територіальної цілісності та суверенітету України в межах кордонів 1991 року. Тут Туреччина абсолютно послідовна.

Однак у цій заяві була досить цікава деталь – Ердоган підкреслив, що Росія має повернути Крим згідно з міжнародним правом.

Цей термін "повернути Крим" в Росії викликав "вибух" та обурення. Росіяни кажуть, що знову "ніж в спину",

– підкреслив Чубаров.

За його словами, це свідчить про слабкість Росії на сучасному етапі. Країна-агресорка все більше потребує певних взаємовідносин з тими, хто готовий на них.