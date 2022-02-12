Президент Туркменістану хоче передати владу: вже є дата позачергових виборів
Джерело:Al Jazeera
Лідер Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов повідомив про намір передати владу "молодим керівникам". Позачергові вибори президента призначили на 12 березня.
Президент Туркменістану розповів про намір піти у відставку на позачерговому засіданні верхньої палати парламенту.
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Я підтримую думку, що дорогу до державного управління на новому етапі розвитку нашої країни треба дати молодим керівникам, вихованим в духовному середовищі та відповідно до високих вимог сучасності,
– зазначив Бердимухамедов.
Центральна виборча комісія країни вже навіть визначалася з датою дострокових президентських виборів. Їх запланували провести 12 березня.
До слова, ЗМІ пишуть, що наступним главою країни може стати син наразі чинного лідера країни – Сердар Бердимухамедов.
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Джерело: Вікіпедія
- Гурбангули Бердимухамедов обійняв посаду глави Туркменістану у 2007 році. Востаннє його переобрали у 2017 році.
- У 1997 році він очолював міністерство охорони здоров'я. У 2001 році став віцепрем'єром з питань охорони здоров'я, освіти й науки, а з 2004 року — культури й ЗМІ.
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