Президент відсторонив Руслана Кравченка від посади генпрокурора

Володимир Зеленський 14 вересня ухвалив рішення про відсторонення Руслана Кравченка від обов'язків генерального прокурора.

Про це йдеться у відповідному указі на сайті ОП.

Що відомо про відсторонення Кравченка?

Зранку 14 вересня активізувалося протистояння між антикорупційними органами та Офісом генпрокурора. Зокрема, Кравченко підписав підозру керівнику НАБУ Семену Кривоносу та людині, близькій до керівника САП Олександра Клименка.

Кравченко пояснював, що раніше його від цього рішення нібито стримував Зеленський. Згодом з'явилася інформація про те, що сам Кравченко перебуває за кордоном.

Президент України, зі свого боку, наголосив, що "у цього генпрокурора один шлях – звільнення". Він закликав парламентарів підтримати це рішення. Голосування в Раді має відбутися 15 вересня. Тим часом на сайті Зеленського вже з'явився указ про відсторонення Кравченка з посади.

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Як Кравченко потрапив до Франції?

За даними джерел, Кравченко сам собі оформив п'ятиденне відрядження до Парижа для участі у слуханні парламентської мережі ПАРЄ. Документ він підписав 13 вересня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що вночі 14 вересня генпрокурор перетнув кордон через пункт пропуску "Шегині" на службовому авто. За інформацією журналістів, Кравченко нібито прямував до Литви та міг використати відрядження як привід для виїзду з України.

Сам генпрокурор заявив, що наразі перебуває у закордонному відрядженні та має заплановані зустрічі з міжнародними партнерами. За його словами, під час них він планує розповісти про реальний стан справ у НАБУ та САП.