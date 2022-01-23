Президент Вірменії подав у відставку

Вірменський президент Армен Саркісян оголосив, що йде у відставку. Він перебував у кріслі глави держави з квітня 2018 року.

Про це мовиться у повідомленні на сайті президента Вірменії. У ньому Саркісян пояснив, що спонукало його до ухвалення такого рішення.

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Своє рішення він пояснив так: «У президента немає необхідних інструментів для впливу на радикальні процеси внутрішньої та зовнішньої політики у цей непростий для країни та народу час. У цей непростий для нашої держави час, коли потрібна національна єдність, інститут президента не повинен бути об'єктом пліток і теорій змови, відволікаючи цим увагу громадськості від найважливіших питань».