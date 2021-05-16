Система перетворила людей на таборовий пил, – Зеленський вшанував пам'ять жертв репресій

Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій. Глава держави зазначив, що захист життя, здоров'я та гідності має бути найвищою цінністю держави.
Джерело:Офіс Президента
Від імені президента встановили кошик квітів до меморіального знака на в'їзді до Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили". Також поклали квіти до братської могили та пам’ятного знака польських поховань на території заповідника.
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Трагічний символ злочинів – Биківнянський ліс
Трагічним символом злочинів тоталітарної системи і її варварських методів Зеленський назвав Биківнянський ліс. Тут у 1937 – 41 роках таємно ховали розстріляних та закатованих жертв НКВС. На думку істориків, може мовитись про 100 тисяч людей.
Тоталітарна система застосовувала варварські методи розправи, руйнуючи тисячі доль і перетворюючи тисячі людей на таборовий пил,
– сказав Зеленський.
Життя та здоров'я мають бути найвищою цінністю
Президент зазначив, що сучасне покоління має пам'ятати про ці жертви, тому ставитиме життя, здоров'я та гідність – як найвищу цінність.
Вшановуємо сьогодні пам'ять кожного загиблого і схиляємо голови перед тими, хто пережив пекло політичних репресій. Вічна їм пам'ять,
– додав глава держави.
Дивіться відео про Биківнянську трагедію: