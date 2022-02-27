Будьте Білоруссю, а не Росією, – Зеленський розповів білорусам про війну

Глава держави наголосив, що 27 лютого білоруси голосують за зміни до своєї Конституції. Проте зараз, сказав Зеленський, час для рішень зовсім іншого рівня.

Про це Зеленський розповів у новому зверненні, інформує 24 канал. Глава держави зазначив, що минула ніч була дуже жорстокою – обстріли вели по інфраструктурі та житловому секторі.

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З території Білорусі запускають ракети в Україну

Окупанти воюють проти всіх і проти всього живого – проти дитячих садків, проти житлових будинків та машин швидкої допомоги. Вони застосовують артилерію та ракети проти цілих районів,

– пояснив президент.

Зеленський зазначив, що у війні, яка зараз йде, білоруси з українцями – не на одному боці. Саме з території Білорусі війська Росії запускають ракети в Україну.

Саме це – де-факто референдум

З вашої території вбивають наших дітей, руйнують наші будинки, намагаються висадити в повітря все, що було збудовано за десятиліття – і, до речі, не лише нами, а й нашими батьками, нашими дідами,

– сказав Зеленський.

Глава держави закликав білорусів бути Білоруссю, а не Росією. Цей вибір треба зробити саме зараз.

Дивіться відео звернення президента Зеленського:

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